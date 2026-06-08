Bianca Censoris Date-Frisur sorgt für "Star Wars"-Vergleiche

Bianca Censori (31) zieht mit ihrem neuesten Look in Amsterdam alle Blicke auf sich. Die Designerin wurde bei einem romantischen Date mit ihrem Ehemann Kanye West (49) im edlen Restaurant Ciel Bleu gesichtet und überraschte dabei mit einer auffälligen Hochsteckfrisur: Ihr Haar war zu zwei geflochtenen Dutts gestylt, die viele Beobachter sofort an Prinzessin Leia aus den Kultfilmen Star Wars erinnerten. Schnappschüsse, die Page Six vorliegen, zeigen, dass sie passend zu der galaktisch wirkenden Frisur ein perlfarbenes, trägerartiges Kleid, eine farblich gleiche Strumpfhose und hohe Peeptoe-Heels wählte – ein kompletter Space-Look an der Seite des Rappers.

Kanye hielt seinen Look dagegen etwas bodenständiger, aber nicht weniger markant. Der Musiker kombinierte eine gewaschene Lederjacke mit weißem T-Shirt, braunen Lederhosen und derben Boots. Händchenhaltend verließen die beiden nach ihrem Dinner gut gelaunt das Lokal und stiegen in ein bereitstehendes Auto. Laut Page Six schenkten sich Bianca und Kanye immer wieder verliebte Blicke und lächelten einander zu, bevor sie im Wagen verschwanden.

Bianca ist für ihre extravaganten und futuristischen Stylings längst bekannt. Immer wieder sorgt die Designerin an der Seite von Kanye für Aufsehen – sei es in hautengen Bodysuits, transparenten Einteilern oder auffälligen Metallic-Looks. So zeigte sie sich in Los Angeles bereits in einem nudefarbenen Body mit silbernen Strumpfhosen, später folgten durchsichtige Einteiler mit Plateaustiefeln oder ein tiefer, schwarzer Body mit verspielten Zöpfen. Seit ihrer Hochzeit mit Kanye im Jahr 2022 begleitet Bianca den Musiker regelmäßig auf Reisen und Events und präsentiert dabei immer wieder neue, auffällige Fashion-Ideen, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

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Imago Bianca Censori bei den Grammys 2025 in Los Angeles

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Imago Carrie Fisher als Prinzessin Leia in "Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück"

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https://www.instagram.com/stories/biancacensori/ Bianca Censori im gewagten Outfit bei Instagram