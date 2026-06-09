So standen Boris Becker und Lilian seine Haftzeit durch

Boris Becker (58) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (36) haben so offen wie noch nie über die schwere Zeit gesprochen, als der Tennisstar 2022 in Großbritannien ins Gefängnis musste. Im Gespräch mit dem Schweizer Magazin Interview by Ringier, das Bild vorliegt, schildern die beiden, wie ihre Beziehung die Haftzeit überstand – und wie viel die Erfahrung sie beide gekostet hat. Eine Woche vor seiner Inhaftierung habe Boris seine damalige Partnerin sogar aufgefordert, nicht auf ihn zu warten. "Du bist jung, erfolgreich, intelligent und finanziell unabhängig. Warte nicht auf mich", sagte er ihr damals.

Lilian, die als Risikoanalystin arbeitet, ließ sich von diesen Worten jedoch nicht beirren. "Ich war unglaublich enttäuscht", erinnert sie sich und führt weiter aus: "Er hat damit unsere Verbundenheit infrage gestellt. Für mich war das nie ein Thema. Ich bin nicht die Art von Frau, die ihren Partner verlässt, wenn es schwierig wird." Besonders groß sei Lilians Sorge vor dem Tag seiner Rückkehr gewesen – viele hätten ihr prophezeit, er würde als gebrochener Mann zurückkommen. Doch das Gegenteil war der Fall. "Das größte Geschenk für mich ist, dass Boris das Leben immer noch liebt. Dass er positiv geblieben ist. Nach allem, was er erlebt hat, ist das für mich bis heute ein Wunder", sagt sie.

Boris seinerseits musste während dieser Zeit eine bittere Erkenntnis verkraften: "Vor meiner Gefängniszeit hatte ich gefühlt 1000 Freunde. 990 davon haben mir den Rücken gekehrt." Die harte Zeit liegt inzwischen hinter dem Paar. 2024 heirateten Boris und Lilian in Portofino in Italien, ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Zoë zur Welt. Boris selbst kann das Glück kaum fassen: "Dass ich mit Lilian leben darf. Dass sie meine Frau ist. Dass wir unsere Tochter Zoë haben. Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich heute hier sitze, hätte ich ihn für verrückt erklärt." Für beide gehören die schweren Jahre fest zu ihrer gemeinsamen Geschichte – als Prüfung, die sie letztlich nur enger zusammengeschweißt hat.

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Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, September 2024

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Frau Lilian, 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Lilian und Zoë, April 2026