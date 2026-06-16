Keine Hochzeitseinladung: Vogue William spricht nicht mit Ex

Vogue Williams (40) hat in ihrem Podcast "My Therapist Ghosted Me" jetzt offen darüber gesprochen, warum sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Mann Brian McFadden (46) hat. Der Auslöser war demnach die Hochzeit des Westlife-Sängers mit seiner Partnerin Danielle Parkinson, die im vergangenen Sommer bei einer Strandzeremonie in Cornwall stattfand. Vogue zufolge erhielt sie keine Einladung zu dem Fest – und das hat sie offenbar bis heute nicht losgelassen. "Er hat mich nicht zu seiner neuen Hochzeit eingeladen. Ich fand es tatsächlich unglaublich unhöflich, dass er mich nicht eingeladen hat, und das ist der Grund, warum wir nicht mehr reden", erklärte die Moderatorin im Podcast.

Mit einem Augenzwinkern fügte Vogue hinzu, dass sie die Hochzeit sogar gerne besucht hätte – wenn auch nur, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft: "Ich hätte ihn den Gang runtergeschubst. Er ist jetzt dein Problem, meine Freundin!" Bei der Feier dabei waren unter anderem Brians Töchter Lilly-Sue und Molly aus seiner früheren Ehe mit Kerry Katona (45) sowie seine jüngste Tochter Ruby, die er mit Danielle hat und die 2021 zur Welt kam.

Vogue und Brian waren von 2012 bis 2017 miteinander verheiratet. In ihrer Autobiografie "Big Mouth" schrieb sie über die Hochzeit mit dem Sänger: "Am Morgen der Hochzeit fühlte ich mich sehr gestresst und so ängstlich, weil ich tief im Inneren wusste, dass ich einen Fehler gemacht hatte." Über ihre Beziehung hielt sie fest: "Nach der Hochzeit habe ich versucht, die Dinge zum Laufen zu bringen. Die Beziehung war nicht durchgehend schrecklich, wir hatten auch einige tolle Zeiten." Heute ist Vogue mit Spencer Matthews (37) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat und ein viertes erwartet.

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Getty Images Vogue Williams bei den NTA's 2025 in der The O2 Arena in London

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Getty Images Vogue Williams und Brian McFadden im März 2014

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Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews 2026

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