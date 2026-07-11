Prinzessin Kate startet neues Gesundheitsprojekt für Babys

Prinzessin Kate (44) treibt ihr Engagement im Bereich der frühkindlichen Entwicklung weiter voran und etabliert ein neues Hilfsmittel im britischen Gesundheitssystem. Gemeinsam mit ihrem "Royal Foundation Centre for Early Childhood" will die dreifache Mutter die sogenannte "Alarm Distress Baby Scale" (ADBB) flächendeckend nach Großbritannien bringen. Das System, das bislang vorrangig in Dänemark erprobt ist, richtet sich an medizinisches Fachpersonal bei Routineuntersuchungen. Mithilfe des Screenings soll laut Hello! das Verhalten von Säuglingen systematisch beobachtet werden, um mögliche Belastungssignale frühzeitig zu entschlüsseln. Ziel ist es, den gesundheitlichen und emotionalen Zustand der Neugeborenen bereits bei den ersten Checks präziser zu erfassen und betroffenen Familien maßgeschneiderte Unterstützung anzubieten.

Um den skandinavischen Ansatz erfolgreich zu adaptieren, finanziert Kates Stiftung das "Institute of Health Visiting", das nun länderspezifische Leitfäden und Schulungsmaterialien ausarbeitet. Die Prinzessin hatte das Verfahren bereits im Jahr 2022 bei einer Auslandsreise in Dänemark kennengelernt und die Einführung seitdem forciert. Christian Guy, Geschäftsführer des Zentrums, unterstrich im offiziellen Statement die Entschlossenheit, das Projekt landesweit auszurollen. Indem man Fachkräften helfe, die Signale der Babys von Anfang an richtig zu deuten, könne man ihnen eine stärkere Stimme geben. Die gezielte Schulung des Gesundheitspersonals soll letztlich dazu beitragen, den Aufbau einer stabilen und liebevollen Bindung zwischen Eltern und Kind von Geburt an zu festigen.

Die Arbeit für Kinder im Alter von bis zu fünf Jahren bildet bereits seit Jahren einen Kernbereich von Kates royalem Profil. Das spezialisierte "Centre for Early Childhood" gründete sie zu diesem Zweck im Jahr 2021 gemeinsam mit Prinz William (44). Neben ihren strategischen Projekten nimmt die Schirmherrin des "All England Lawn Tennis Club" auch ihre repräsentativen Pflichten gewohnt nahbar wahr. Kurz nach der Bekanntgabe des neuen Gesundheitsprojekts zeigte sie sich beim Tennisturnier in Wimbledon, wo sie wartende Fans am Eingang begrüßte, Tickets ausgab und beim Bezahlvorgang assistierte. Der Spagat zwischen wegweisender Stiftungsarbeit und publikumsnahen Auftritten bleibt damit das Markenzeichen der künftigen Königin.

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Getty Images Prinzessin Kate bei einem Empfang im St James’s Palace anlässlich 25 Jahre Cancer Research UK

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis auf dem Weg zum Buckingham-Palast bei Trooping the Colour in London

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Getty Images Pinzessin Kate und Prinz William am Borough Market in London