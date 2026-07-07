So charmant reagiert Prinzessin Kate auf Frage eines Kindes

Prinzessin Kate (44) hat bei einem Besuch im Evelina London Children's Hospital in London eine herzerwärmende Begegnung mit einem kleinen Patienten gehabt. Am 6. Juli traf die Prinzessin von Wales im Rahmen ihres Engagements als Patronin der Klinik den zehnjährigen Ejran, der dort als Herzpatient behandelt wird. Der Junge stellte ihr dabei eine ganz unerwartete Frage: "Bist du die Tochter der Königin?", wollte er wissen. Kate antwortete lächelnd und ohne zu zögern: "Nein, ich bin die Prinzessin von Wales." Ein Video des Moments wurde vom royalen Redakteur Rebecca English vom Daily Mail auf X geteilt. Anschließend wandte sich Kate direkt an Ejran: "Sehr schön, dich kennenzulernen. Ich bin hier, um die beeindruckende Arbeit zu sehen, die hier geleistet wird, und um besondere Kinder zu treffen – sehr tapfere Kinder, wie du es bist."

Die beiden kamen im weiteren Gespräch auch auf persönlichere Themen zu sprechen – etwa auf sein Leben im Krankenhaus, Freundschaften und Musik. Außerdem stellten sie fest, dass sie einen gemeinsamen Lieblingsfilm haben: "Shrek". "Ich mag Shrek. Meine Kinder mögen Shrek auch. Der Film ist so lustig – mit all den Liedern und den Tanzeinlagen", sagte Kate laut dem Magazin People. Zum Abschluss ihres Gesprächs ließ sie sich noch ein Gedicht zeigen, das Ejran selbst geschrieben hatte, bevor sie ihre Tour durch die Klinik fortsetzte.

Kate unterstützt das Evelina London Children's Hospital schon seit ihrer Zeit als Herzogin von Cambridge und ist seit 2018 offizielle Patronin. Dass sie sich bei solchen Begegnungen so natürlich und ungezwungen verhält, fällt immer wieder auf. Stimmexpertin Laura Wällnitz erklärte gegenüber Bunte, dass Kates Nahbarkeit kein Zufall sei: "Was du bei Prinzessin Kate siehst und hörst, ist kein Naturtalent. Es ist das Ergebnis eines sehr spezifischen inneren Zustands." Die Klinik, die ihre Kapazitäten gerade erweitert, plant zudem eine Zusammenarbeit mit dem Royal Marsden Hospital – jenem Haus, in dem Kate während ihrer eigenen Krebserkrankung behandelt wurde. Im Januar 2025 gab sie bekannt, dass sie sich in Remission befindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Garter Day 2026 in Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Empfang im St James’s Palace anlässlich 25 Jahre Cancer Research UK

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026