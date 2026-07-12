Bunnie Xo löscht Scheidungspodcast trotz Mega-Einnahmen

Bunnie Xo (46) hat in einer neuen Folge ihres Podcasts "Dumb Blonde" erklärt, warum sie die vielbeachtete Episode über ihre Scheidung von Jelly Roll (41) wieder gelöscht hat. Die Moderatorin war nach der Trennung von dem Countrysänger offen mit ihren Fans umgegangen und hatte unter anderem einen Streit am Muttertag geschildert, der letztlich dazu geführt habe, dass Jelly Roll im Mai nach fast zehn gemeinsamen Ehejahren die Scheidung einreichte. Doch das offene Reden über das Ende ihrer Ehe sei nach hinten losgegangen, wie sie nun gegenüber ihren Zuhörern zugab: "Ich habe es gelöscht, weil ich nicht möchte, dass einer der schwersten Momente meines Lebens zu einer dauerhaften Schlagzeile wird. Ich will nicht so leben."

Besonders bemerkenswert: Die gelöschte Folge war eine ihrer erfolgreichsten überhaupt. Bunnie Xo gab an, damit rund 100.000 Dollar verdient zu haben – das Geld sei ihr aber egal. "Wenn mir das Geld wichtig wäre, hätte ich es einfach stehen lassen und noch mal 100.000 Dollar kassiert", erklärte sie. Stattdessen wolle sie "den Raum haben, um zu heilen, sich weiterzuentwickeln und voranzukommen." Außerdem reagierte sie auf Kritik, dass sie sich zu schnell neu orientiert habe – sie war beim Feiern des 4. Juli in Jelly Rolls Bar in Nashville mit dem Schauspieler Dylan Wolf beim Küssen gesichtet worden. Sie betonte, ihre Trauer um die Ehe bereits seit fast einem Jahr zu verarbeiten. Jelly Roll habe damit übrigens "überhaupt kein Problem", wie sie sagte: "Er versteht das."

Trotz der Trennung planen Bunnie und Jelly Roll offenbar eine gemeinsame Zukunft als Eltern: Die beiden wollen demnach weiterhin per Leihmutter ein Kind bekommen und gemeinsam erziehen. Wie schwer der vergangene Scheidungsprozess für Bunnie war, hatte sie bereits in einem früheren Podcast-Gespräch deutlich gemacht. Damals berichtete sie, fast zehn Kilogramm abgenommen zu haben, weil sie kaum gegessen oder getrunken habe und ihre Freunde sogar Infusionen verabreichen mussten. Auch Jelly Roll kämpft derzeit mit seinen Gewohnheiten: In einem YouTube-Video sprach der Sänger, der während ihrer Ehe fast 125 Kilogramm abgenommen hatte, offen darüber, in letzter Zeit wieder zu viel zu essen. Er verglich seinen Umgang mit Essen mit seiner früheren Drogensucht: "Was ich gelernt habe, ist: Wie du eine Sache machst, machst du alles."

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Getty Images Bunnie Xo präsentiert ihr Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" bei 92NY in New York City

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

Wie findet ihr Bunnies Entscheidung, die Scheidungsfolge trotz 100.000 Dollar zu löschen? Stark – Heilung vor Hype und Geld. Schade – Transparenz hätte bleiben können. Ergebnis anzeigen