Darum löst Ben Afflecks Anruf bei Matt Damon Gänsehaut aus

Für Matt Damon (55) ist ein jahrzehntelanger Traum in Erfüllung gegangen. Sein bester Freund Ben Affleck (53) rief ihn nach einer Vorführung von "The Odyssey" an, um ihm persönlich zu seiner Leistung als Odysseus zu gratulieren. "Ich habe 45 Jahre auf diesen Telefonanruf gewartet", erzählte Matt im Podcast von Conan O'Brien (63). Die bewegende Geste des Kollegen folgt kurz vor dem großen Kinostart des 219-Millionen-Euro-Epos, das kommenden Freitag (17. Juli) weltweit anlaufen soll. Bei der glamourösen Premiere in London erschien Matt mit seiner Frau Luciana Damon und den gemeinsamen Töchtern – und ließ durchblicken, wie besonders sich dieser Support von Ben für ihn anfühlt.

"The Odyssey" gilt schon jetzt als einer der größten Blockbuster des Jahres und soll Prognosen zufolge die Milliardengrenze an den Kinokassen knacken. Regie führt Christopher Nolan (55), der nach seinem Oscar-Triumph mit "Oppenheimer" erneut auf ein imposantes Leinwandspektakel setzt – diesmal sogar komplett auf IMAX-Filmkameras gedreht. In dem Abenteuer kämpft sich Matt als griechischer König Odysseus nach dem Trojanischen Krieg zurück in seine Heimat Ithaka, an seiner Seite ein Starcast mit Tom Holland (30), Zendaya (29), Anne Hathaway (43), Robert Pattinson (40), Charlize Theron (50) und Samantha Morton (49). Matt schwärmte im Gespräch mit Journalisten vom gigantischen Format und lobte gleichzeitig Christophers konsequente Haltung gegen Smartphones am Set. "Chris hat berühmt-berüchtigt kein Smartphone. Er will diese Zeit bewahren, in der man die Gedanken einfach mal schweifen lässt", erklärte der Schauspieler.

Abseits der roten Teppiche denkt Matt aktuell viel über seine jahrzehntelange Freundschaft zu Ben nach, mit dem er als Teenager in Cambridge, Massachusetts, nur ein paar Blocks voneinander entfernt aufwuchs. Die beiden teilten sich damals nicht nur die Leidenschaft für Baseball und Schauspielerei, sondern sogar ein gemeinsames Bankkonto, um sich Busfahrten zu Castings nach New York, ein paar Videospiele und gelegentlich Bier leisten zu können. Den Zugangscode benannten sie laut Matt liebevoll nach ihrem Idol River Phoenix (†23). Später schrieben und spielten sie gemeinsam in "Good Will Hunting", heute führen sie zusammen die Produktionsfirma Artists Equity. Wenn Matt nun von Bens bewegendem Anruf erzählt, klingt darin die Geschichte zweier Jugendfreunde mit, die sich seit den ersten Statistenjobs gegenseitig durch jedes Hoch und Tief ihrer Hollywood-Karriere begleitet haben – und diesen Traum bis heute gemeinsam leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Matt Damon in einer Szene aus Christopher Nolans "The Odyssey" (2026)

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Oscars 1998