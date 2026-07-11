Bunnie Xo verlor nach Trennung von Jelly Roll fast zehn Kilo

Die Trennung von Jelly Roll (41) hat Bunnie Xo (46) offenbar schwer getroffen. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Dumb Blonde" sprach die 46-Jährige offen darüber, wie sehr sie die Scheidung emotional und körperlich aus der Bahn geworfen hat. "Ich habe neun Kilogramm verloren", erzählte sie ihren Zuhörern. "Ich habe nichts gegessen. Ich habe nichts getrunken." Die Situation war demnach so ernst, dass ihre Freunde ihr Infusionen verabreichen mussten, weil sie so geschwächt war. "Ich konnte nicht einmal aufstehen, weil ich so verdammt am Boden war", schilderte die OnlyFans-Creatorin die schlimmsten Momente. Ihre Freunde hätten sich abwechselnd um sie gekümmert – nicht nur wegen des Gewichtsverlusts, sondern auch, weil sie sich um ihre psychische Gesundheit sorgten.

Jelly Roll, bürgerlich Jason Bradley DeFord, reichte am 18. Mai die Scheidung im Williamson County im US-Bundesstaat Tennessee ein. Kurz nachdem die Trennung öffentlich bekannt wurde, sorgte Bunnie allerdings für Aufsehen: Ein Video, das TMZ veröffentlichte, zeigte sie am amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli beim Küssen mit dem 24-jährigen Schauspieler Dylan Wolf – und zwar im VIP-Bereich auf der Dachterrasse von Jellys eigener Bar in Nashville. Laut Bunnie hat ihr Noch-Ehemann damit kein Problem: Jelly "versteht das" und habe "überhaupt kein Problem damit", sagte sie. Der Rapper selbst äußerte sich bei einem Konzert knapp zur Trennung und betonte: "Ich und meine Frau, wir sind beste Freunde. Wir werden immer beste Freunde sein."

Bunnie und Jelly lernten sich 2015 bei einem seiner Konzerte in Las Vegas kennen und heirateten ein Jahr später. Ihre Beziehung verlief nicht ohne Brüche: 2018 trennten sie sich, nachdem Jelly sie betrogen hatte, fanden aber noch im selben Jahr wieder zusammen. 2023 bekräftigten sie ihre Liebe mit einer Erneuerungszeremonie. "Wer hätte gedacht, dass unsere Trennung 2018, mein Umzug zurück nach Vegas und deine Rückkehr zu mir uns auf diese wilde Reise namens Leben führen würden?", schrieb Bunnie damals in einem TikTok-Beitrag. Fast zehn Jahre nach ihrem Kennenlernen ist die Beziehung nun aber offiziell beendet.

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Getty Images Bunnie Xo präsentiert ihr Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" bei 92NY in New York City