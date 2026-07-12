Schon wieder verlegt: Josh Duggar sitzt im fünften Knast

Josh Duggar (38) sitzt seit Jahren hinter Gittern – und wechselt dabei immer wieder das Gefängnis. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die dem Magazin Us Weekly vorliegen, wurde der frühere "19 Kids and Counting"-Star zuletzt am 8. Juli in das Bundesgefängnis FCI Elkton im amerikanischen Bundesstaat Ohio verlegt. Es handelt sich bereits um die fünfte Verlegung seit seiner Verhaftung im April 2021 – in gerade einmal fünf Jahren. Das FCI Elkton gilt laut dem Federal Bureau of Prisons als Einrichtung mit niedrigem Sicherheitsniveau.

Der 38-Jährige war zuvor vorübergehend im Federal Transfer Center in Oklahoma City untergebracht, einem reinen Durchgangsgefängnis. Die Behörden haben bislang keine öffentliche Erklärung dafür abgegeben, warum Josh erneut verlegt wurde. Insgesamt führte sein Weg durch das Washington County Detention Center in Arkansas, das FCI Seagoville in Texas, das Federal Medical Center in Fort Worth sowie die Transfereinrichtung in Oklahoma City – und nun also Ohio.

Josh wurde im Dezember 2021 schuldig gesprochen, weil er kinderpornografisches Material empfangen und besessen hatte. Im Mai 2022 wurde er zu 151 Monaten Bundesgefängnis verurteilt – das entspricht knapp 12,5 Jahren. Der Realitystar hat seine Unschuld stets beteuert und unter anderem Fehler bei der Handhabung von forensischen Beweisen im Prozess geltend gemacht. Sowohl das Berufungsgericht als auch der Supreme Court ließen seine Klagen jedoch scheitern: Der U.S. Court of Appeals for the Eighth Circuit bestätigte das Urteil im August 2023, der Supreme Court lehnte es im Juni 2024 ab, seinen Fall anzunehmen. Sein aktuelles Entlassungsdatum ist der 2. Februar 2033.

Anzeige Anzeige

Imago Josh Duggar, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Polizeifoto von Josh Duggar, April 2021

Anzeige Anzeige

Imago Josh Duggar spricht bei der March-for-Marriage-Kundgebung in Washington, DC am 25. April 2014

Anzeige