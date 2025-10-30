Keira Knightley verbietet ihren Kindern Social Media

Keira Knightley (40) hat in einem Interview mit BBC Radio 4 verraten, dass sie in ihrem Zuhause klare Regeln zum Umgang mit Social Media verfolgt. Die Schauspielerin erklärte, dass ihre beiden Töchter Edie und Delilah, die zehn und sechs Jahre alt sind, keinen Zugang zu sozialen Netzwerken haben dürfen, es sei denn, sie stehen dabei unter der Aufsicht ihrer Eltern. "Ich finde es sehr erschreckend, weil es unregulierte Räume sind", sagte Keira zu den Risiken des Internets. Ihr Ziel sei es, ihre Kinder vor Einflüssen zu schützen, die sie nicht kontrollieren könne. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Musiker James Righton (42), setzt sie daher strikt auf diese Regel.

Keira betonte, dass diese Entscheidung nicht überall auf Zustimmung trifft, sie jedoch von den anderen Eltern an der Schule ihrer Kinder Unterstützung erfährt, die ähnliche Regeln befolgen. Sie wünschte sich zudem mehr Regulierung im Umgang mit sozialen Medien, um den Druck auf die Eltern zu verringern. Während einige ihre Haltung loben und meinen, dies sei eine notwendige Maßnahme, um Kinder vor Schaden zu bewahren, gibt es auch kritische Stimmen. Manche Eltern mahnen, dass ein komplettes Verbot Kids später unvorbereitet in die digitale Welt entlassen könnte. Das Lernen eines verantwortungsvollen Umgangs mit sozialen Medien werde hingegen als hilfreicher empfunden.

Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Stolz und Vorurteil" und "Abbitte", zeigt sich in Interviews immer wieder als engagierte Mutter, die ihre Familie in den Mittelpunkt stellt. Keira, die selbst seit Jahren im Rampenlicht steht, hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Besonders ihre Erfahrungen in der Öffentlichkeit und der Umgang mit Medien scheinen ihre Herangehensweise als Mutter zu prägen. In vergangenen Interviews sprach sie bereits darüber, wie sehr sie Wert auf ein normales Leben abseits des Glamours für ihre Kinder legt.

Getty Images Keira Knightley, Januar 2025

ActionPress / LISVETT SERRANT/ Startraks Photo Keira Knightley mit ihrer Tochter Edie

Getty Images James Righton und Keira Knightley in Paris im September 2018