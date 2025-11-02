Keira Knightley bekennt sich stolz als Nepo-Baby

Keira Knightley (40) hat in einem Interview für den Podcast "Happy Mum Happy Baby" offen über ihre Karriere und ihr Leben als "Nepo-Baby" gesprochen. Die Schauspielerin, die aus einer kreativen Familie stammt, erklärte, dass sie ihre ersten Schritte in der Filmwelt ihren Eltern verdankt. Ihre Mutter, die Dramatikerin und Drehbuchautorin Sharman MacDonald, und ihr Vater, der Bühnendarsteller Will Knightley, öffneten ihr durch ihre Verbindungen einige Türen. Ihre erste Agentin war beispielsweise die beste Freundin ihrer Mutter. Obwohl der Begriff "Nepo-Baby" oft kritisch gesehen wird, stört er die gefeierte Fluch der Karibik-Darstellerin nicht: "Ich denke, dass es wahr ist, dass Verbindungen gemacht werden, besonders in kreativen Familien."

Keira sprach zudem ehrlich über die Herausforderungen ihres Lebens abseits der Karriere. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann James Righton (42) hat, erlebte sie eine Phase des Umbruchs. Besonders die körperlichen und emotionalen Veränderungen nach den Geburten machten ihr zu schaffen, und sie sprach offen darüber, dass sie Unterstützung durch Therapie brauchte. Sie erinnerte sich an die "hormonelle Krise", die sie nach der Geburt durchmachte, und wie der gesellschaftliche Druck, schnell wieder "in die Jeans von vor der Geburt" zu passen, für sie wenig relevant war. "Ich habe einfach eine größere Größe gekauft", meinte sie dazu lakonisch und betonte, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt.

Die Schauspielerin, die als Teenager von den Paparazzi belagert wurde und einmal eine Auszeit von Hollywood nahm, hat inzwischen eine entspanntere Haltung zu vielen Themen entwickelt. Ihre Familie bietet ihr dabei eine starke Stütze. Keiras Mutter hat Drehbücher für Filme wie "The Edge of Love" geschrieben, in dem ihre Tochter mitspielte, während ihr Vater als Gründer des Half Moon Theatres die Bühne liebt. Die Welt der Schauspielerei ist tief in Keiras Wurzeln verankert, doch für ihre eigenen Kinder scheint die Leidenschaft bisher nicht überzuspringen. Auf die Frage, ob ihre Töchter auch in die Schauspielerei gehen könnten, meinte sie im Podcast gelassen: "Wenn sie das wollen, müssen sie es einfach angehen – es gibt keine Abkürzungen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Keira Knightley mit Sharman MacDonald bei der Premiere von "The Edge of Love" beim Edinburgh International Film Festival 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin