Keira Knightley hat ihr romantisches Weingut verkauft

Keira Knightley (40) hat sich von einem ganz besonderen Ort verabschiedet: Die Schauspielerin hat ihr romantisches Weingut in Frankreich verkauft – jenes Anwesen, auf dem sie 2013 Musiker James Righton (42) das Ja-Wort gab. Das idyllische Gut in der Weinregion rund um den Mont Ventoux in der Rhône wurde zuletzt mit rund drei Millionen Pfund bewertet und war jahrelang ihr persönliches Herzensprojekt. In der aktuellen Folge des Podcasts "Dish" erzählte Keira, dass sie und James dort ihren eigenen Wein produziert hatten – nun sei damit Schluss.

Das Weingut mit dem Namen Les Cinq Puits – zu Deutsch "die fünf Brunnen" – war weit mehr als nur eine Ferienadresse. Zusammen mit James hatte Keira dort eine kleine, aber ambitionierte Bio-Weinproduktion aufgebaut. "Wir haben fünf Cuvées aus Grenache gemacht", berichtete sie im Podcast und schwärmte davon, wie sie die Trauben noch per Hand stampften. Unterstützt wurden die beiden dabei von lokalen Winzern, die ihnen halfen, die Ventoux-Weine in kleinen Mengen über spezialisierte Händler, auch in Großbritannien, zu vertreiben. So romantisch die Vorstellung vom eigenen Wein allerdings klingt, so offen sprach Keira jetzt auch über die Kehrseite: "Es ist eine außergewöhnliche Sache – wie sie gemacht werden und wie schwierig es ist, besonders wenn man es biologisch macht. Wir haben das Weingut jetzt nicht mehr."

Emotional aufgeladen war der Ort vor allem, weil Keira und James sich dort das Jawort gaben. Die Trauung fand in kleinem Kreis statt, mit Familie und engen Freunden, darunter auch Schauspielerin Sienna Miller (43). Keira trug damals ein cremefarbenes Chanel-Kleid mit passender Jacke und setzte damit auf schlichte Eleganz statt auf große Märchenrobe. Das Paar, das sich 2011 bei einem Abendessen von gemeinsamen Freunden in London kennenlernte, führt heute mit den gemeinsamen Töchtern Edie und Delilah ein Familienleben, das Keira möglichst fest in ihrer Heimatstadt verankert. In Interviews erzählte die Schauspielerin zuletzt, dass sie Rollen inzwischen sehr gezielt auswählt, um nicht zu lange von zu Hause weg zu sein.

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Getty Images James Righton und Keira Knightley, 2022

Getty Images Keira Knightley und James Righton in Paris im Mai 2019