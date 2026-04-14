"The Hills"-Set: Kristin Cavallari enthüllt geheime Romanze

Während Kristin Cavallari (39) auf dem Bildschirm offiziell Seite an Seite mit Brody Jenner (42) zu sehen war, spielte sich abseits der Kameras eine ganz andere Geschichte ab. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Let's Be Honest" verriet Kristin, dass sie während der Dreharbeiten zu The Hills im Jahr 2010 heimlich eine Beziehung mit Kameramann Miguel Medina führte – und dass das Ganze für ihn berufliche Konsequenzen hatte. "Hast du gewusst, dass ich mich mit einem Kameramann bei 'The Hills' eingelassen habe?", fragte sie ihre Podcast-Gästin und damalige Kollegin Lauren Conrad (40) offen. Das Pikante dabei: Ihre Liaison mit Brody war für die Sendung inszeniert – eine sogenannte Showmance. In Wirklichkeit war Brody zu jener Zeit noch mit Jayde Nicole zusammen. Kristin und Miguel verbrachten mehrere Monate miteinander und unternahmen dabei große Anstrengungen, ihre Verbindung diskret zu halten – gerade weil das Produktionsteam rund um sie herum permanent mit Kameras zugegen war.

Das Ende der Geheimhaltung kam durch einen denkbar unglücklichen Zufall: Kristin lud Miguel zu einem Ausflug nach Kanada ein, wo sie an den MuchMusic Awards teilnahm. Rund eine Woche vor dem Ende der Dreharbeiten wurden die beiden gemeinsam am Flughafen fotografiert – und damit war das Geheimnis gelüftet. Die Produzenten reagierten prompt und entließen Miguel. Kristin kämpfte dafür, dass er seinen Job behalten konnte, und konfrontierte Show-Erfinder Adam DiVello direkt. "Ich habe mit Adam gestritten. Ich sagte: 'Ihr hättet das nie herausgefunden. Wir waren durchgehend professionell.'" Ihre Argumente fruchteten jedoch nicht. Dabei empfand sie die Entscheidung als zutiefst ungerecht – zumal ihre Kollegin Whitney Port (41) später ihren Produzenten Tim Rosenman heiratete, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte. Kristin fragte sich öffentlich, warum für sie andere Regeln galten als für andere Cast-Mitglieder.

Kristin und Lauren, die jahrelang als erbitterte Feindinnen galten, sitzen inzwischen gemeinsam vor dem Mikrofon und tauschen Erinnerungen aus. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von "Laguna Beach" erschien am 10. April 2026 ein Reunion-Special auf dem Roku Channel – und die beiden ehemaligen Konkurrentinnen nutzten die Gelegenheit, um ihre Fehde endgültig zu begraben. Lauren erklärte gegenüber People, dass es ihr wichtig gewesen sei, zu zeigen, dass alle Beteiligten gereift seien. "Wenn man älter wird, macht man sich keine Gedanken mehr über Kleinigkeiten", sagte sie. Kristin selbst zog nach ihren "Hills"-Jahren weiter: Sie gründete das Label Uncommon James, heiratete NFL-Spieler Jay Cutler (42) und hat drei gemeinsame Kinder mit ihm. Nach der Scheidung 2022 lebt sie ihr Leben heute nach eigenen Bedingungen – und erzählt dabei offenbar sehr gerne, was hinter den Kulissen wirklich los war.

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Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville

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Getty Images Die Stars von "The Hills" im Juli 2010

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Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler, März 2011

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