Zurück ins TV? Entscheidung fiel Kristin Cavallari schwer

Kristin Cavallari (39) hat jetzt offen über ihre Rückkehr ins Reality-TV gesprochen und dabei offenbart, wie schwer ihr dieser Schritt damals gefallen ist. Die 39-Jährige saß gemeinsam mit ihren ehemaligen "Laguna Beach"-Kolleginnen und -Kollegen für ein Reunion-Special bei SiriusXM zusammen, als sie von Moderatorin Julia Cunningham zu ihrer Entscheidung befragt wurde, bei der Spin-off-Serie The Hills mitzumachen. "Es war eine der schwersten Entscheidungen in meinem Leben. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber ja", erklärte die Realitydarstellerin. Zum damaligen Zeitpunkt habe sie es mit der Schauspielerei ernst gemeint und gewollt, dass die Menschen sie ernst nehmen. Sie habe raus aus der Klatschpresse gewollt, doch dann habe man ihr ein Angebot gemacht, das sie schlichtweg nicht habe ablehnen können.

Kristin beschrieb ihre damaligen Überlegungen weiter: "Ich sagte mir: 'Wenn ich zu Reality-TV zurückgehe, muss ich voll dabei sein und Kapital daraus schlagen', und ich dachte: 'Dann kann ich in die Markenwelt einsteigen.'" Heute sei sie dafür dankbar, weil es ihr ermöglicht habe, ihr Unternehmen Uncommon James zu gründen und ihr Leben auf diese Weise zu gestalten. Dennoch sei es eine schwierige Entscheidung gewesen. Die Schauspielerin bestätigte auch, dass die Produzenten bei der Werbung für "The Hills" den Slogan "Die Zicke ist zurück" verwendet hatten – allerdings sei sie vorher gefragt worden, ob ihr das recht sei. Sie habe gewusst, welche Rolle man von ihr erwartete, und habe sich dann entscheiden müssen, ob sie diese Figur voll annehmen oder auf ihrem bisherigen Weg bleiben wolle.

Auch Lauren Conrad (40), die ebenfalls zu den Stars der ersten Stunde gehörte, kam bei dem Interview zu Wort und verriet, dass das Reunion-Special ihr letztes Reality-TV-Projekt sein werde. Zudem plauderte sie darüber, warum Stephen Colletti (40) die Serie One Tree Hill für sie ruiniert habe. Das "Laguna Beach"-Reunion-Special wird ab dem 10. April auf dem Roku Channel zu sehen sein. Kristin und Lauren lernten sich bei der MTV-Serie "Laguna Beach" kennen, die das Leben von Teenagern in der kalifornischen Küstenstadt zeigte und zwischen 2004 und 2006 ausgestrahlt wurde. Aus der Show entstanden mehrere Spin-offs, darunter "The Hills", bei der Kristin später zur Besetzung stieß.

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Getty Images Kristin Cavallari, Schauspielerin

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John Shearer / Staff Kristin Cavallari und Lauren Conrad bei der "The Hills: A Hollywood Ending"-Party in Hollywood

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Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville