Kennenlernen von Sophia Thomalla und Alex war unromantisch

Wie haben sich Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (29) eigentlich kennengelernt? Diese Frage beantwortete das Paar in der vierteiligen RTL+-Dokumentation "Zverev - Der Unvollendete" – und die Antwort dürfte viele Fans überraschen. Denn die Liebesgeschichte der Moderatorin und des Tennisprofis begann alles andere als filmreif. Sophia stellt mit einem Schmunzeln klar: "Keine romantische Geschichte." Kennengelernt haben sich die beiden ganz unkompliziert über gemeinsame Freunde und Bekannte.

Alexander erinnert sich in der Doku: "So richtig, richtig kennengelernt – auf unsere Art und Weise – haben wir uns, als ich in Berlin war." Was zunächst mit lockeren Treffen im Freundeskreis begann, entwickelte sich jedoch schnell zu mehr. Sophia beschreibt laut Oe24, dass sie bereits nach den ersten intensiveren Gesprächen gespürt habe, dass daraus mehr werden könnte: "Manchmal spricht man dann miteinander und denkt: 'Ja, kann was werden'... und dann entsteht es auf einmal plötzlich." Dass sich die Beziehung so schnell entwickelte, habe sie nach eigener Aussage selbst überrascht: "Das ging ja dann auch tatsächlich sehr schnell."

Alexander und Sophia sind inzwischen seit mehr als vier Jahren ein Paar. Während der Tennisstar rund um die Welt von Turnier zu Turnier reist, steht ihm die Moderatorin seit Jahren eng zur Seite. Erst kürzlich sicherte sich Alexander bei den French Open in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel, den Sophia auf Instagram begeistert feierte. Zwar lassen die beiden ihre Fans immer wieder an ausgewählten Momenten ihres gemeinsamen Lebens teilhaben, viele Details ihrer Beziehung halten sie jedoch bewusst privat. Umso spannender dürften für viele die persönlichen Einblicke sein, die sie nun in der RTL+-Dokumentation gewähren.

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami

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Instagram / sophiathomalla Sophia und Alexander teilen einen romantischen Kuss

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Getty Images Alexander Zverev nach seinem Finalsieg bei den French Open 2026 in Paris