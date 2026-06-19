Tochter und Sophia Thomalla feuern Alex Zverev beim Match an

Bei den Terra Wortmann Open 2026 in Halle bekommt Alexander Zverev (29) ordentlich Rückenwind von seiner Familie. In der Box des Tennisprofis sitzen gleich mehrere Unterstützerinnen: seine Freundin, die Are You The One – Reality Stars in Love-Moderatorin Sophia Thomalla (36), seine Großmutter – und als besonderes Highlight seine Tochter Mayla, wie unter anderem Gala berichtet. Die Kleine, die im März 2021 zur Welt kam, feuert ihren Papa beim Heimturnier lautstark an und sorgt damit für die wohl süßesten Fanmomente des Turniers.

Für Alexander ist es offenbar ein ganz besonderes Gefühl, seine Tochter auf der Tribüne zu wissen. Noch kurz vor dem Turnier hatte er gegenüber Bild verraten, dass er sich sehr auf Maylas Besuch in Halle freue – und es war nicht das erste Mal, dass er öffentlich deutlich machte, wie viel ihm die Kleine bedeutet. Schon während der Pressekonferenz nach seinem French-Open-Triumph sei Mayla die ganze Zeit am Telefon gewesen und habe "alles mitgehört", freute sich der Hamburger. Nicht genug damit: Auch ihr Talent auf dem Tennisplatz lobt ihr Vater in höchsten Tönen. "Sie ist sehr talentiert", schwärmte er. Und mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Sie spielt auch schon ein bisschen, ist Linkshänder. Da kann ich sie zu meinem Bruder schicken, der ist auch Linkshänder. Wobei: Der vermasselt ihre Vorhand. Daran darf er mit ihr nicht arbeiten."

Mayla stammt aus Alexander Zverevs früherer Beziehung mit dem Model Brenda Patea (32). Die beiden hatten sich im Jahr 2019 in Paris kennengelernt und ihre Beziehung publik gemacht, trennten sich jedoch im Sommer 2020 – trotz der laufenden Schwangerschaft. Über das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter sind sich beide aber einig und ziehen gemeinsam an einem Strang. Dass Alexander zuletzt offen und emotional über Mayla gesprochen hatte, zeigte einmal mehr, welchen Stellenwert die Kleine in seinem Leben einnimmt.

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Getty Images Alexander Zverev jubelt mit der Coupe des Mousquetaires nach dem Finalsieg gegen Flavio Cobolli bei den French Open 2026

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Getty Images Natalia Fateeva, Sophia Thomalla und Mayla bei den Terra Wortmann Open 2026 in Halle.

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub