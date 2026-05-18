Laut Edda: Micha Klotz ist mit Affäre bei "Ex on the Beach"

Edda Pilz (24) erhebt neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund Michael Klotz (28). In einem TikTok-Video macht die Influencerin ihrem Ärger Luft und behauptet, Micha habe sie während ihrer Beziehung mit mehreren Frauen betrogen. Nun soll ausgerechnet eine dieser Frauen gemeinsam mit ihm bei der Show Ex on the Beach zu sehen sein. Was Edda dabei besonders fassungslos macht: Micha soll die Frau, mit der er sie betrogen haben soll, sogar selbst für die Sendung angemeldet haben.

"Er ist einfach mit der Frau, mit der er mich betrogen hat", erklärt Edda in dem Video und ergänzt: "Er hat die einfach selbst angegeben – wie kann man so dreist sein?" Obwohl sie betont, nicht mehr an Realityshows teilzunehmen – "ihr werdet mich nie wieder in einer Show sehen" –, will sie sich "Ex on the Beach" trotzdem anschauen. "Ich glaube, ich werde es mir auch angucken, weil einfach aus Prinzip", sagt sie und fügt hinzu: "Das ist irgendwie alles wie so ein Riesenfiebertraum. Ich bin einfach froh, dass ich da raus bin."

Edda und Michael hatten gemeinsam Das Sommerhaus der Stars gewonnen, kurz darauf trennte sich das Paar jedoch. Vor sechs Monaten hatte Micha in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner erstmals offen über die Vorwürfe gesprochen. "Es gab Tage [...], wo Edda und ich einen Streit hatten. Dann bin ich ausgegangen und habe da jemanden kennengelernt, der hat mir ein gutes Gefühl gegeben, der hat mir zugehört. [...] Dann ist auch eins zum anderen gekommen, irgendwann", sagte er damals. Gleichzeitig stellte er es so dar, als sei das nicht geplant gewesen. "Es war nie meine Intention gewesen, mit einer anderen Frau intim zu werden. Ich habe mich da stundenlang ausgeheult [...]. Ich war einfach traurig", erklärte er.

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RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

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RTL Michael Klotz und Edda Pilz beim Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" 2025