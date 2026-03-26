Erstes Bild: Leonardo DiCaprio im Gothic-Horror von Scorsese

Leonardo DiCaprio (51) und Jennifer Lawrence (35) sind erstmals gemeinsam in einem neuen Bild aus dem kommenden Mystery-Thriller "What Happens at Night" von Regisseur Martin Scorsese (83) zu sehen. Das offizielle Foto zeigt die beiden Hollywoodstars in ihren Filmrollen – und Leonardo trägt darauf einen auffälligen Schnauzer. Der Schauspieler und der Meisterregisseur arbeiten damit bereits zum siebten Mal zusammen. In dem Film, der auf dem Roman von Autor Peter Cameron basiert, spielen Leonardo und Jennifer ein amerikanisches Ehepaar, das nach Europa in eine abgelegene, verschneite Stadt reist, um ein Kind zu adoptieren und damit auch ihre krisengeschüttelte Beziehung zu retten. Die Ehefrau hatte zuvor einen langen Kampf gegen den Krebs hinter sich.

Doch der erhoffte Neuanfang entwickelt sich zu einem Albtraum. In einem obskuren Hotel begegnen die beiden den sonderbarsten Menschen und verlieren nach und nach den Bezug zur Realität. Der Film wird nicht nur als Mystery-Thriller, sondern auch als Gothic-Horror bezeichnet – was eine weitere Premiere für den inzwischen 83-jährigen Filmemacher bedeuten würde. Neben Leonardo und Jennifer sind auch Mads Mikkelsen (60), Jared Harris (64), Patricia Clarkson und Welker White in weiteren Rollen besetzt. Als Produktionsstudio und Streamingdienst steht laut Kino.de Apple hinter dem Projekt.

Leonardos markanter Schnauzer hatte bereits bei den Oscars im März für Aufsehen gesorgt, als er mit der ungewohnten Gesichtsbehaarung über den roten Teppich schritt. Der 51-Jährige war damals für seine Rolle in "One Battle After Another" nominiert und trug einen Anzug von Dior. In den sozialen Netzwerken wurde sein Bart zum Gesprächsthema. Für Leonardo und Martin ist es die siebte gemeinsame Arbeit nach Filmen wie "The Departed – Unter Feinden", "Shutter Island" und "Killers of the Flower Moon". Ein Kinostart von "What Happens at Night" wird für 2027 erwartet.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio 2023 auf der CinemaCon in Las Vegas

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Getty Images Martin Scorsese in Turin im Oktober 2024