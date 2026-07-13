Anne Wünsches Geburtstagsgeschenk an Miley spaltet ihre Fans

Für Anne Wünsches (34) Tochter Miley Wünsche gibt es zum 13. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk: eine Babykatze! Seit Jahren wünscht sich die Teenagerin sehnlichst ein Kätzchen – und genau diesen Traum erfüllt ihre Mutter ihr nun. "Diesen Wunsch erfülle ich ihr heute. Und zwar gibt es schon eine Katze, aber sie weiß es noch nicht", verrät Anne in einem TikTok-Video. Um Mitternacht bekam sie zunächst eine Tasse mit einem Katzenmotiv und ein Plüschtier – die eigentliche Überraschung folgte erst am nächsten Morgen. Ihre Fans nimmt Anne im Netz bei jedem Schritt mit und filmte die Fellnase bereits, während diese aus ihrer Transportbox herausschaute. Unter Annes Videos zu dem Thema entbrannte schnell eine Diskussion unter ihren Fans. Während manche die Geste feiern: "Leute, Anne wollte helfen, und nun fallen Geburtstag und helfen auf einen Tag, ist doch toll", meldeten sich auch kritische Stimmen zu Wort: "Sorry, aber man verschenkt kein Haustier." Ein anderer Kommentar lautete: "Zwei Katzen wären besser."

Zu der Katze kam Anne eher zufällig: Beim Scrollen durch Social Media stieß sie auf ein Video einer Frau, die auf Mallorca drei Babykatzen gefunden hatte. Eine davon adoptierte die Influencerin kurzerhand für ihre Tochter. Dass Miley zunächst keinen Verdacht schöpfte, hatte Anne selbst trickreich eingefädelt. "Sie denkt, sie bekommt keine. Ich habe es auch so ausgelegt wie 'irgendwann mal'", erklärt sie. Eigentlich hatte Anne nämlich geplant, noch zu warten – ihr Hund Spot ist krank und hat laut Tierarzt nur noch etwa ein Jahr zu leben. Den Stress durch ein neues Tier wollte sie ihm nicht zumuten. Doch das Video der gefundenen Kätzchen brachte sie schließlich zum Umdenken. Die Überlegung, die Babykatze zu adoptieren, habe sie sich gründlich durch den Kopf gehen lassen: Sie habe den Platz, die finanziellen Mittel und sehe keinen Grund, der gegen die Adoption spreche.

Kritik ist Anne im Netz längst gewohnt. Auch diesmal mischten sich unter die Glückwünsche für Miley wieder mahnende Stimmen. Erst vor wenigen Tagen schlug der Influencerin schon einmal ordentlich Gegenwind entgegen. Auslöser war ein Instagram-Reel, in dem sie sich kritisch über Psychotherapie äußerte und deren Wirksamkeit grundsätzlich infrage stellte. In dem Clip fragte Anne: "Ich muss zur Therapie gehen, um rauszufinden, warum ich so bin, wie ich bin. Was bringt dir das? Was bringt es, ständig in der Vergangenheit rumzukramen?" Sie räumte selbst ein: "Ich weiß, ich werde mich hiermit wahrscheinlich extrem ins Aus schießen." In den Kommentaren hagelte es Vorwürfe, ihre Aussagen seien "absolut unverantwortlich" und ein "Schlag ins Gesicht" für Betroffene.

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miley.viral Miley Merten (12) und ihre Mutter, Influencerin Anne Wünsche, im Juni 2026

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Instagram / annewuensche.backup Miley Wünsche, Juli 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025