Zehn Jahre Ehe: Rachel Brosnahan teilt süßes Hochzeitsfoto

Zehn Jahre verheiratet – und das will Rachel Brosnahan (35) gebührend feiern! Die Schauspielerin teilte auf Instagram seltene Einblicke in ihren ganz besonderen Tag: Anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages am 6. Juni postete die 35-Jährige Fotos von ihrer Hochzeit aus dem Jahr 2016. Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann Jason Ralph (40) Arm in Arm und sichtlich gut gelaunt über eine Straße läuft. Rachel trägt dabei ein cremefarbenes, ärmelloses Spitzenkleid, Jason einen Blazer mit Shorts und einem gemusterten Hemd. Dazu schrieb die Schauspielerin lediglich die schlichte Bildunterschrift: "10."

Unter dem Beitrag strömten prompt Glückwünsche von Rachels Promikollegen. Ihre "Superman"-Kollegin Maria Gabriela de Faria schrieb etwa: "Keine leichte Sache in dieser Welt. Alles Glück euch beiden." Auch Regisseur James Gunn (59), der ebenfalls an dem Film beteiligt war, kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch!" Ein weiteres der geteilten Fotos zeigt ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid, das mit einer Kamera fotografiert.

Rachel und Jason lernten sich 2013 bei den Dreharbeiten zu dem Independentfilm "I'm Obsessed with You: But You've Got to Leave Me Alone" kennen, wie die Schauspielerin 2022 in einem Interview mit Town & Country verriet. Lange hielten beide ihre Beziehung bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Rachel erklärte dazu gegenüber dem Magazin People: "Ich habe mein Privatleben aus einigen Gründen sehr privat gehalten. Erstens, weil es genau das ist – privat." Erst 2019 bei den SAG Awards bestätigte sie offiziell die Ehe, indem sie erwähnte, dass die beiden bereits "seit Jahren verheiratet" seien. 2021 standen die beiden schließlich auch gemeinsam vor der Kamera: Jason übernahm eine wiederkehrende Rolle in Rachels Erfolgsserie "The Marvelous Mrs. Maisel".

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Getty Images Jason Ralph und Rachel Brosnahan im Februar 2024

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Instagram / rachelbrosnahan Jason Ralph und Rachel Brosnahan

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IMAGO / Avalon.red Jason Ralph und Rachel Brosnahan, Ehepaar

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