Nach ZDF-Auftritt: Ikkimel wird in Amerika gefeiert

Rapperin Ikkimel (29) sorgt nach ihrem umstrittenen ZDF-Auftritt plötzlich in den USA für Begeisterung. Die Berlinerin performte am vergangenen Montag im "Morgenmagazin" ihren Song "Fußballmänner" – inklusive der provokanten Zeile "Fußballmänner, alles Penner, Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker". Während viele Zuschauer im Studio und vor den Bildschirmen irritiert wirkten, geht genau dieser Clip jetzt auf TikTok in Amerika viral. Ausgelöst wurde der Hype durch US-Rapperin Doechii, die den TV-Mitschnitt auf ihrem eigenen Account repostete und damit eine Welle an Reaktionen startete.

Doechii, die mit ihrem Song "Anxiety" selbst einen viralen Hit landete und auf Spotify über 25 Millionen monatliche Hörer hat, machte Ikkimel mit dem Repost einem neuen Publikum zugänglich. Auf Instagram teilte Ikkimel selbst einen Screenshot von Doecheis Support. Unter dem Video häufen sich seitdem Kommentare von Usern aus den USA, die vor allem den Beat und die Energie der Performerin feiern – auch wenn sie die deutschen Texte gar nicht verstehen. "Ich verstehe den Hass nicht, das Lied klingt mega" oder "Komm nach Amerika, wir feiern dich mehr" ist in zahlreichen Varianten auf TikTok und Instagram zu lesen. Ganz neu ist das Interesse aus den USA für die Rapperin allerdings nicht: Die Künstlerin war bereits für einen Auftritt beim "South by Southwest"-Festival in Austin im Gespräch, sagte die Show damals aber aus politischen Gründen ab.

Dass ausgerechnet dieser Auftritt nun international so viel Zuspruch bekommt, ist bemerkenswert, weil die Performance im deutschen Frühstücksfernsehen für Zwiespalt sorgte. Den "Fußballmänner"-Song hatte sie passend zur laufenden WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko veröffentlicht, in dem sie Fußballklischees und klassische Rollenbilder miteinander vermengt. Während sie ihren Track performte, zeigte die Kamera immer wieder das Publikum. Viele wirkten irritiert, einige wie erstarrt, andere verlegen. Ikkimel bleibt jedoch das, was ihre Fans in den Kommentaren immer wieder betonen: eine Künstlerin, die auf der Bühne kompromisslos ihr Ding durchzieht.

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Imago Ikkimel beim Heroes Festival

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Getty Images Doechii, März 2025

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Imago Sängerin Ikkimel auf dem Roten Teppich bei der Polyton-Preisverleihung 2024 in den Berliner Atelier Gardens

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