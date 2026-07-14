Blutung: Anna Adamyan erlebte Schock in der Schwangerschaft

Was eigentlich ein entspannter Kurzurlaub in Belgien werden sollte, endete für Anna Adamyan (30) mit einem riesigen Schock: Die 30-Jährige, die in wenigen Wochen ihr zweites Kind erwartet, wachte kürzlich mit Blutungen auf. Gemeinsam mit ihrem Mann, Fußballprofi Sargis Adamyan (33), fuhr sie umgehend in die nächstgelegene Klinik. Das Paar hatte sich gemeinsam mit Söhnchen Levi nach Knokke-Heist an die belgische Küste aufgemacht – einem Ort, der Anna besonders am Herzen liegt. Auf Instagram schilderte die Influencerin danach ihre Gefühle in aller Offenheit und sprach von einem "großen Schock".

In ihrem ausführlichen Beitrag beschrieb Anna die Minuten nach dem Aufwachen als "mit die schlimmsten seit Langem": "Es war immer meine persönliche Horrorvorstellung, während der Schwangerschaft zu bluten und nicht direkt zu wissen, woran es liegt." Zum Glück folgte schnell die Entwarnung: Die Ärzte stellten fest, dass der Gebärmutterhals lang genug und der Muttermund verschlossen war, im CTG waren keine Wehen zu sehen. Auch ihrem ungeborenen Sohn "geht es gut", wie Anna erleichtert mitteilte – er wiege inzwischen rund 2,2 Kilogramm. Als mögliche Ursache für die Blutung nannte sie eine kleine Blutung an der Plazenta, die vermutlich durch einen unglücklichen Zusammenstoß beim Spielen mit Sohn Levi entstanden sein könnte. Für Anna ist das Ganze "ein Reminder, da noch aufmerksamer zu sein".

Für die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ist die Schwangerschaft emotional besonders belastend. Hinter ihr liegen zwei Fehlgeburten sowie eine traumatische Geburt, außerdem kämpft sie mit den Erkrankungen Endometriose und Adenomyose. Erst kürzlich hatte sie im Gespräch mit der Zeitschrift Gala zugegeben: "Ich habe oft Angst, etwas falsch zu machen und dadurch mein Kind zu verlieren." Ihr Weg zum Familienglück war zudem mit enormen finanziellen Belastungen verbunden – rund 60.000 Euro zahlte Anna für sämtliche Behandlungen und künstliche Befruchtungen aus eigener Tasche. Seit 2021 ist sie mit Sargis verheiratet.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Mai 2026

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und Sargis beim Gender-Reveal, März 2026