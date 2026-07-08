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Prominent getrennt
Flirt? Jessica reagiert auf "Prominent getrennt"-Vorwürfe

Flirt? Jessica reagiert auf "Prominent getrennt"-Vorwürfe

- Florentine Naumann
Lesezeit: 2 min
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In der zehnten Folge von Prominent getrennt sorgte eine unerwartete Annäherung für mächtig Aufregung in der Villa: Jessica Hnatyk (25) und Richard Sternberg verstanden sich plötzlich blendend – zum sichtlichen Unmut von Richards Ex-Freundin Vanessa Brahimi, genannt Nessi. Während zwischen Richard und Jessica Gelächter und angeregte Gespräche herrschten, herrschte zwischen ihm und Nessi eisige Funkstille. Für einige Mitbewohner sah das Ganze nach einem handfesten Flirt aus. Jetzt hat sich Jessica beim Event von Hej Mates im Rahmen der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash zu den Vorwürfen geäußert.

Im Interview stellt die 25-Jährige klar, dass sie die Situation ganz anders wahrgenommen hat als offenbar einige andere Villabewohner: "Die einen sagen, es war Flirten, die anderen sagen, wir haben uns einfach nur gut verstanden. Für mich war es kein Flirten." Sie ist überzeugt davon, dass vor allem Eifersucht hinter Nessis Reaktion steckte. "Wir haben uns einfach gut verstanden. In meinen Augen ist Vanessa eifersüchtig gewesen. Klar, das ist ihr Ex-Freund und auf einmal redet er voll viel mit mir. Bei ihr redet er kein Wort – natürlich triggert einen das", so Jessica.

Doch damit war das Drama um Jessica noch lange nicht vorbei: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass in einer neuen Folge nicht nur Nessi, sondern auch Vanessa Nwattu (26) und Samira Cilingir (29) heftig gegen sie stichelten. Der Vorwurf: Jessica würde in der Villa gezielt mit den Männern flirten. Auf Instagram platzte ihr daraufhin der Kragen. "So Leute, wir müssen reden. Und zwar über die neue Folge 'Prominent getrennt'. Es ist wirklich bodenlos", wetterte sie und stellte direkt klar: "Mir wird vorgeworfen, ich würde flirten." Jessica blieb auch dort bei ihrer Version und betonte: "Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es kein Flirten war. Wir haben uns ganz normal unterhalten."

Jessica Hnatyk und Richard Sternberg bei "Prominent getrennt", 2026
RTL
Jessica Hnatyk und Richard Sternberg bei "Prominent getrennt", 2026
Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"
RTL
Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"
Jessica Hnatyk bei "Prominent getrennt"
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Jessica Hnatyk bei "Prominent getrennt"
Wie wirkt die Situation zwischen Jessica und Richard auf euch?
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