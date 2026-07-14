"Texas-Gangster": David Beckham mit Cowboyhut bei WM-Spiel

Mit Cowboyhut und weißem T-Shirt hat David Beckham (51) seine Ankunft in Dallas gebührend gefeiert. Der ehemalige Fußballprofi ist derzeit als FIFA-Botschafter bei der Fußball-WM unterwegs und reiste in die Stadt in Texas, um dort das erste WM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich zu verfolgen. Statt direkt ins Stadion zu gehen, machte er zunächst einen Abstecher zu Terry Black's BBQ, einem bekannten Barbecue-Restaurant. Dort ließ er es sich mit Brisket und Würstchen so richtig gut gehen – und sorgte dabei mit seinem texanischen Look für Aufsehen. Das Bild davon teilte er auf Instagram mit der Frage: "Wie sehe ich aus?"

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. US-Schauspieler Cole Hauser (51) kommentierte Davids Post mit den Worten: "Haha! Du siehst aus wie ein Texas-Gangster. Viel Spaß!" Kurz zuvor hatte David noch in Miami gefeiert: Englands Nationalmannschaft hatte sich am Samstag mit einem 2:1-Sieg gegen Norwegen ins Halbfinale geschossen. Neben David waren auch seine Frau Victoria Beckham (52) sowie die drei jüngsten Kinder Romeo (23), Cruz (21) und Harper (15) bei dem Spiel dabei. Dabei war vor allem Davids begeisterte Reaktion auf das Tor von Jude Bellingham (23) auffällig – er sprang jubelnd von seinem Sitz, während Victoria gelassen sitzen blieb.

Aus dem gelassenen Sitzmoment wurde danach ein Meme im Netz. Eine Spitze kam auch von Komikerin Jenny Johnson. Sie schrieb: "Jedes Mal, wenn ich sie sehe, rufe ich: 'Spice up your life', weil ihre Energie elektrisch ist!" David konterte humorvoll und stellte klar: "Sie hat innerlich gefeiert, ich verspreche es. Ihre Reaktionen waren nur etwas langsamer als meine." Später klatschte Victoria dann doch mit. Nach dem Spiel postete David ein Familienfoto und schrieb: "Was für ein Moment in Miami. Ich bin so stolz auf das Team heute Abend, das Halbfinale zu erreichen – und es mit meiner Familie feiern zu können, war so besonders."

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Instagram / davidbeckham David Beckham, Juli 2026

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Imago David und Victoria Beckham mit Familie jubeln beim WM-Spiel Norwegen gegen England in Miami

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Getty Images Bei der WM 2026 in Miami Gardens: Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham im Stadion