Bereut "Prominent getrennt"-Jessica Beziehung mit Germain?

Jessica Hnatyk (25) hat beim Event von Hej Mates im Rahmen der Berliner Fashion Week offen über ihre vergangene Beziehung mit Germain Wolf (25) gesprochen. Im Promiflash-Interview zog die Reality-TV-Bekanntheit ein ehrliches Fazit zu der Zeit mit ihrem Ex. Obwohl das Paar zuletzt gemeinsam bei der RTL+-Show Prominent getrennt zu sehen war und es dort zu emotionalen Aussprachen kam, blickt Jessica erstaunlich gelassen auf das Kapitel zurück – und zeigt sich dabei sogar selbstkritisch.

Im Gespräch mit Promiflash räumt die 25-Jährige ein, dass sie einen Fehler gemacht habe: "Germain war generell vom Typ her schon ganz anders als ich. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich ihn so ein bisschen biegen wollte, damit er besser zu mir passt." Dabei habe sie wohl seine Art nicht vollständig akzeptiert. "Aber er ist halt so, wie er ist. Und so hätte ich ihn eigentlich auch nehmen müssen, ohne Führerschein. Ich meine, er ist ja eher so der Hip-Hopper und ich wollte mal, dass er ein Hemd anzieht und so", erklärt sie weiter. Trotzdem habe sie keinerlei Reue: "Aber ich bereue die Beziehung nicht – also klar, hätte man das eine oder andere vielleicht anders machen können, was mein Verhalten angeht. Aber wir haben trotzdem eine schöne Zeit."

Bei "Prominent getrennt" krachte es zwischen Jessica und Germain gewaltig, als sie als Nachrücker in die Villa einzogen. Jessica erzählte, dass ihr "viele Frauen geschrieben haben", Germain habe sie betrogen. Er bestätigte das vor der Kamera: "In der Kennenlernphase bin ich ihr fremdgegangen – ja, aber das habe ich ihr nicht gesagt." Kurz darauf eskalierte der Streit vor den anderen Teilnehmern komplett. Jessica schoss sofort zurück: "Wir haben vier Monate gedatet und der Typ hat mehrfach mit einer anderen Frau geschlafen. Ist das Fremdgehen oder ist das kein Fremdgehen?" Dann verließ sie den Raum und sagte unter Tränen: "Der Typ hat mich gebrochen."

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RTL / Africa Vumazonke Germain Wolf und Jessica Hnatyk, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

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RTL Jessica Hnatyk bei "Prominent getrennt"