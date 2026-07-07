"Prominent getrennt"-Mou ist enttäuscht von Ausstrahlung

Für Mou Naksh läuft die aktuelle Staffel von Prominent getrennt alles andere als rund. Der Realitystar und seine Ex Vivien Tzouvaras mussten die Sendung nach zahlreichen Streitereien vorzeitig verlassen. Nun stellte sich Mou in einer Fragerunde auf Instagram den Fragen seiner Follower – und sprach dabei offen über seine Enttäuschung. Einer seiner Fans wollte wissen, ob er mit der Ausstrahlung der Sendung zufrieden sei.

Seine Antwort fiel ehrlich aus: "Na ja, geht so. Über mein Verhalten braucht man gar nicht diskutieren. Das war definitiv scheiße. Allerdings bin ich auch sehr enttäuscht darüber, dass gewisse Dinge leider nicht gezeigt wurden, obwohl sie ebenfalls einen großen Einfluss hatten. Aber egal, ändern kann man es jetzt sowieso nicht", schrieb er auf Instagram. Was genau in den herausgeschnittenen Sequenzen zu sehen gewesen wäre, ließ er dabei offen. Doch nicht nur der Schnitt bereitet ihm Kopfzerbrechen – auch der Rauswurf selbst beschäftigt ihn noch immer. Mitstreiter Yasin (35) und Samira Cilingir (29) macht er dafür verantwortlich: "Am Ende wurden wir von Yasin und Samira verkauft. Dabei hat Yasin mir die Hand darauf gegeben, dass er mich niemals nominieren würde. Aber egal. Die Tage werde ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen aufklären und erklären, warum Samira mir gegenüber so misstrauisch war."

Mou und Vivi hatten bei "Prominent getrennt" von Anfang an mit jeder Menge ungeklärter Vergangenheit zu kämpfen. Die beiden waren fünf Jahre ein Paar, bevor Mou die Beziehung beendete – ein Schritt, der Vivi damals völlig überraschte. In der gemeinsamen Zeit im Format kam es darüber hinaus zu einem weiteren schmerzhaften Geständnis: Mou räumte gegenüber seiner Ex einen weiteren Seitensprung ein.

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RTL Mou Naksh bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Mou Naksh und Vivien Tzouvaras, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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Instagram / moumen_kam_naksh Mou, "Temptation Island"-Kandidat