Babykatze als Geschenk: So reagierte Anne Wünsches Tochter

Zum 13. Geburtstag hat Anne Wünsche (34) ihrer Tochter Miley (13) einen lang gehegten Herzenswunsch erfüllt: Die Influencerin schenkte ihr eine Babykatze namens Hazel. Die Reaktion ihrer 13-jährigen Tochter auf die süße Überraschung hielt Anne auf Video fest und teilte es anschließend mit ihren Followern auf Instagram. Darauf zu sehen: Miley, die sich ungläubig die Hände vor den Mund hält und übers ganze Gesicht strahlt. Und als wäre das noch nicht genug, folgte kurz darauf die nächste freudige Neuigkeit: Das OnlyFans-Model hat eine zweite Babykatze nach Hause geholt – ein Geschwisterchen von Hazel mit dem Namen Tiffany.

Im Interview mit Promiflash verriet jetzt Anne, wie besonders der Moment der Überraschung war. "Sie hat sich riesig darüber gefreut, da sie sich wirklich schon seit drei oder vier Jahren eine Katze wünscht und ich sie immer auf 'irgendwann' vertrösten musste. Jetzt, wo wir in einem großen Haus leben und wir die Möglichkeit hatten, einer Katze zu helfen, musste ich nicht so lange überlegen. Ich hab es einfach gemacht", erklärte die 34-Jährige. Die Entscheidung, noch eine zweite Katze dazuzuholen, dürfte Miley die Freude dabei noch einmal verdoppelt haben.

Dass Anne letztendlich gleich zwei Babykatzen nach Hause brachte, kommt nicht ganz von ungefähr. Nachdem bekannt wurde, dass Hazel in die Familie einziehen würde, meldeten sich in den sozialen Medien viele Stimmen, die darauf hinwiesen, dass Katzen keine Einzelgänger sind und am besten zu zweit gehalten werden sollten. Die Influencerin nahm diesen Hinweis offenbar ernst – und so hat Kätzchen Hazel nun in Tiffany eine pelzige Gefährtin bekommen. Anne lebt seit einiger Zeit in einer Villa auf Mallorca – von ihren drei Kindern lebt nur Miley dauerhaft bei ihr.

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Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

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Instagram / annewuensche.backup Miley Wünsche an ihrem 13. Geburtstag, Juli 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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