Herzogin Meghan als Gastjurorin bei "MasterChef Australia"

Herzogin Meghan (44) kehrt ins Fernsehen zurück – und das gleich mit einem besonderen Auftritt: Am 26. Juli ist sie als Gastjurorin bei der australischen Kochshow "MasterChef Australia" zu sehen. Channel 10 gab den prominenten Gast bekannt und bezeichnete Meghan darin als "passionate foodie", also als leidenschaftliche Feinschmeckerin. In der Show stellt die Herzogin von Sussex den verbliebenen Hobbyköchen eine Aufgabe: Sie sollen ein Gericht mit einer saisonalen Zutat kreieren und dabei auch die persönliche Geschichte hinter dem Gericht erzählen. "Ich liebe gutes Essen und ich liebe Australien. Da habe ich sofort zugesagt", wird Meghan in der Sendung zitiert.

Meghan ist in der Folge gemeinsam mit den Juroren Poh Ling Yeow, Sofia Levin und Jean-Christophe Novelli zu sehen, die die Kandidaten in dieser entscheidenden Phase des Wettbewerbs begleiten. In einem Instagram-Post freute sich Channel 10 über den "SUPER besonderen" Gast und betonte, dass es Meghans erster Besuch in Australien seit 2018 ist. Neben ihrer Rolle als Jurorin sorgte auch ihr Look für Aufmerksamkeit: Sie kombinierte einen schwarzen Rock des australischen Labels Camila and Marc mit einer schwarzen Bluse von Matteau und Pumps von Manolo Blahnik – und setzte damit bewusst auf australische Designer.

Dass ausgerechnet "MasterChef Australia" Meghan als Gastjurorin gewann, kommt nicht von ungefähr. Zuletzt hatte sie in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" ihre Begeisterung fürs Kochen und Genießen unter Beweis gestellt – ob beim Verzieren von Eiswürfeln mit Blütenblättern oder beim Zubereiten einer Frittata. Im Netz sorgte die Ankündigung für gemischte Reaktionen: Während einige Fans begeistert auf die Neuigkeit reagierten und Meghan als "freundliche Seele" mit "Klasse" bezeichneten, zeigten sich andere verwundert. "Bin ich der Einzige, der sich denkt: 'Warum'?", kommentierte ein Nutzer unter dem Beitrag von Channel 10 auf Instagram. Ein anderer fragte schlicht: "Ist das ein Aprilscherz?"

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem achten Hochzeitstag