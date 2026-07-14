Jessica lässt "Prominent getrennt"-Drama nicht an sich heran

Bei Prominent getrennt hatte es Jessica Hnatyk (25) alles andere als leicht: Die Reality-TV-Bekanntheit zog gemeinsam mit ihrem Ex Germain Wolf (25) erst kurz vor dem Finale in die Villa ein – und wurde von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten prompt wieder rausgewählt. Das sorgte bei vielen Fans der Show für Aufruhr, die insbesondere in den Reaktionen der Frauen eine regelrechte Verschwörung gegen Jessica zu erkennen glaubten. Auf Instagram spricht ein Fan Jessi direkt auf den harten Umgang der anderen mit ihr an – und bekommt eine bemerkenswert gelassene Antwort.

Jessica lässt sich von den Ereignissen nämlich offensichtlich nicht aus der Bahn werfen. In ihrer Reaktion auf Instagram erklärt sie ihre innere Haltung mit einer persönlichen Lebensgeschichte voller Enttäuschungen: "Ich bin ein sehr kalter Mensch und lasse wenig an mich heran. Das ist einfach eine Schutzmauer, die ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Ich wurde in der Vergangenheit oft betrogen und belogen." Die 25-Jährige sei oft in eine Schublade gesteckt worden und habe sogar in engen Freundschaften Neid und Missgunst erlebt. "Außerdem mache ich seit sechs Jahren Reality und wenn ich dort eines gelernt habe, dann dass die Leute alle total oberflächlich sind. Demnach: Da rein und da wieder raus. Ich kenne meinen Wert", beteuert sie.

Für treue Zuschauer dürfte Jessicas Gelassenheit durchaus überraschend kommen, hatte sie in der Show doch einiges durchgemacht. Besonders Vanessa Nwattu (26) und Vanessa Brahimi hatten es in der Show auf die Are You The One?-Bekanntheit abgesehen und nahmen kein Blatt vor den Mund. Das Verhalten der beiden Reality-Damen rief viele Fans auf den Plan, die das als Neid und Mobbing empfanden und dies unter einem Instagram-Beitrag der Show lautstark zum Ausdruck brachten.

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RTL Jessica Hnatyk bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Germain Wolf und Jessica Hnatyk, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Vanessa Brahimi und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"