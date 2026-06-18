Das machen die Stars aus "Jurassic Park" 33 Jahre später

Vor 33 Jahren stampfte Jurassic Park in die Kinos und veränderte die Filmwelt für immer. Steven Spielbergs (79) Dinosaurier-Epos war nicht nur ein technisches Meisterwerk, das eine neue Ära der CGI-Filmkunst einläutete, sondern auch das Karrieresprungbrett für einige der größten Stars Hollywoods. Sam Neill (78), Laura Dern (59) und Jeff Goldblum (73) wurden durch den Film zu Weltstars. Doch was machen die Hauptdarsteller des Kultstreifens heute? Ein Blick auf das Leben der Stars hinter dem legendären Franchise zeigt laut Entertainment Weekly: Mancher hat seinen Weg zur Weltspitze des Filmgeschäfts gefunden, andere haben ihr Leben in ganz neue Richtungen gelenkt.

Sam Neill, der als Paläontologe Dr. Alan Grant die Leinwand dominierte, kämpfte in den vergangenen Jahren gegen eine Krebserkrankung – ein Lymphom, das er nach eigenen Angaben überwunden hat – und machte trotzdem weiter. Zuletzt kehrte er in "Jurassic World Dominion" als Grant zurück und veröffentlichte 2023 seine Memoiren. Kollegin Laura Dern ist dagegen längst ein Award-Season-Dauergast: Sie sahnte einen Emmy für "Big Little Lies", eine weitere Emmy-Nominierung und schließlich den Oscar für ihre Rolle in "Marriage Story" ab. Jeff Goldblum glänzte zuletzt als Zauberer von Oz in Wicked und seiner Fortsetzung "Wicked: For Good". Samuel L. Jackson (77), der in "Jurassic Park" noch als Ingenieur Ray Arnold zu sehen war, ist heute vor allem als Nick Fury im Marvel-Universum bekannt – und ergatterte 2023 seine erste Tony-Nominierung für ein Broadway-Stück.

Joseph Mazzello (42), der als kleiner Tim Murphy Raptoren entkam, arbeitet heute auch als Regisseur und Drehbuchautor. Zuletzt war er in "Monument" zu sehen. Und Wayne Knight (70), der unvergessliche Bösewicht Dennis Nedry, leiht nach wie vor Kultrollen in Animationsfilmen seine Stimme. Ganz andere Wege schlug Ariana Richards (46) ein: Die Darstellerin der kleinen Lex Murphy ist heute eine gefragte Porträt- und Landschaftsmalerin – und Steven Spielberg soll sogar eines ihrer Ölgemälde in seinem Büro hängen haben. Gleich zwei der Originalstars sind inzwischen verstorben: Richard Attenborough (†90), der den Parkgründer John Hammond (†83) mit unvergesslichem Charme spielte, starb 2014 im Alter von 90 Jahren. Der Brite blickte auf eine jahrzehntelange Karriere zurück und gewann als Regisseur von "Gandhi" zwei Oscars. Bob Peck (†53), der Wildhüter Robert Muldoon, starb bereits 1999 mit nur 53 Jahren an Krebs.

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United Archives GmbH Sam Neill, Laura Dern, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park"

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United Archives GmbH/ Action Press Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"

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Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park" 1993