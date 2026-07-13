Promis weltweit trauern um "Jurassic Park"-Star Sam Neill

Nach dem Tod von Sam Neill (78) am Montag, dem 13. Juli, häufen sich die Beileidsbekundungen aus aller Welt. Die Familie des neuseeländischen Schauspielers hatte seinen plötzlichen und unerwarteten Tod auf Social Media bekanntgegeben – und seitdem melden sich zahlreiche Weggefährten, Kollegen und Fans zu Wort. Unter ihnen auch Nicole Kidman (59), die gemeinsam mit Sam in dem Thriller "Dead Calm" aus dem Jahr 1989 zu sehen war. Gegenüber dem Sydney Morning Herald erinnerte sie sich an ihre gemeinsame Zeit: "Wir lernten uns kennen, als ich erst 18 war, und er hat mich unter seine Fittiche genommen. Wir blieben unser Leben lang Freunde. Er war charmant, freundlich, lustig und klug. Er wird sehr vermisst werden, und mein Herz geht an seine Familie."

Auch Richard E. Grant (69) meldete sich mit einem persönlichen Abschiedspost auf Instagram zu Wort und teilte mehrere Fotos. "Ich kannte Sam drei Jahrzehnte lang", schrieb der Schauspieler, mit dem er für den Film "Palm Beach" zusammengearbeitet hatte. "Ein Offizier und Gentleman im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat mich durch eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben geleitet und mir geholfen." Toni Collette (53) widmete ihrem "großen Freund" ebenfalls einen emotionalen Instagram-Post: "Ich liebe dich, lieber Sam. Du Held. Du Legende. Du Schatz. Du wirst schon jetzt sehr vermisst." Regisseur Colin Trevorrow (49), der mit Sam bei Jurassic Park zusammenarbeitete, schrieb: "Er war ein tiefgründiger, wunderschöner Mensch. Ich werde ihn für seine Gelassenheit, seine Liebe zum Wein und die ruhige Sicherheit erinnern, die er seinen Figuren verliehen hat." Auch Neuseelands Premierminister Christopher Luxon und Australiens Premierminister Anthony Albanese (63) würdigten den Verstorbenen – Christopher nannte ihn "einen der Großen", Anthony betonte, Sam habe sich einen besonderen Platz in australischen Herzen verdient.

Sam wurde 78 Jahre alt und starb in Sydney, umgeben von seiner Familie. Der Schauspieler hatte von 2022 bis 2023 eine Behandlung gegen Blutkrebs durchlaufen – zum Zeitpunkt seines Todes galt er laut Aussage seiner Familie jedoch als krebsfrei. Freundin und Komödiantin Magda Szubanski zeigte sich in einem Instagram-Video "erschüttert und schockiert": "Als ich noch vor Kurzem mit ihm sprach, war er krebsfrei und wirklich glücklich und voller Vorfreude auf das Leben", erinnert sie sich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Neill, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" in New York

Anzeige Anzeige