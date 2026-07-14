Ariana Grande heizt Romanzengerüchte um Ricky weiter an

Ariana Grande (33) bringt ihre Fans auf der "Eternal Sunshine Tour" zum Rätseln. Beim Song "Thank U, Next" bezieht sich die 33-Jährige zu Beginn traditionell auf ihre Ex-Partner – doch der Text über ihren früheren Freund Ricky Alvarez (35) hat sich in letzter Zeit mehrfach verändert. Beim Konzert in Austin sang sie laut Just Jared statt der üblichen Zeile "Ich habe ein paar Songs über Ricky geschrieben – heute höre ich sie und muss darüber lachen" plötzlich: "Ich habe ein paar Songs über Ricky geschrieben – und die haben's echt drauf." Bereits einen Tag nach diesem Auftritt wurden Ariana und Ricky gemeinsam in der texanischen Stadt gesichtet. Beim darauffolgenden Konzert am 26. Juni, ihrem eigenen Geburtstag, saß der Tänzer sogar im VIP-Bereich neben Arianas Eltern, während sie sang: "Ich habe ein paar Songs über Ricky geschrieben – ich weiß, dass er immer noch hinter mir steht."

Jetzt hat Ariana beim Konzert am 13. Juli in New York City die Textzeile erneut angepasst – und die Botschaft klingt eindeutiger denn je: "Ich habe ein paar Songs über Ricky geschrieben – wir finden immer wieder zueinander zurück", sang die Sängerin, wie Just Jared berichtet. Auch abseits der Bühne mehren sich die Signale: Am 4. Juli verbrachten die beiden gemeinsam den amerikanischen Unabhängigkeitstag in Arianas Heimatstadt Boca Raton, Florida. Zudem war Ariana auf Rickys Instagram-Profil aktiv und likete gleich sämtliche seiner Posts.

Für Fans ist der Kontext dabei besonders bedeutsam: Ariana ist seit Kurzem wieder Single, nachdem ihre Beziehung mit Ethan Slater (34) nach mehreren Jahren endete. Die beiden hatten sich beim Dreh zu den "Wicked"-Filmen kennengelernt, in denen Ariana die Glinda und Ethan die Figur Boq spielte. Mit Ricky war Ariana bereits zwischen 2015 und 2016 liiert. Der Tänzer feierte am 13. Juli seinen 35. Geburtstag – genau an dem Abend, an dem Ariana die neue Songzeile sang.

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Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

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Instagram / rickyrozay Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025