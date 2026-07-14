Trotz Anne-Zoff: Henning rührt Miley mit Geburtstagsgruß

Mitten im öffentlichen Streit mit seiner Ex Anne Wünsche (34) hat Henning Merten (36) jetzt emotionale Worte für Miley gefunden. Auf Instagram gratulierte der Social-Media-Star Miley Wünsche, der älteren Tochter seiner Ex Anne Wünsche, mit liebevollen Worten zum Geburtstag. Dazu teilte er in seiner Story ein altes Foto, auf dem eine jüngere Miley auf seinen Schultern sitzt – ein Schnappschuss, der die gemeinsame Zeit der beiden in Erinnerung ruft.

In seinem Geburtstagsgruß auf Instagram richtete Henning emotionale Worte an Miley. "Heute hat ein ganz besonderer Mensch Geburtstag. Auch wenn wir uns heute nicht sehen und das Leben manchmal seine eigenen Wege geht, sollst du wissen: Ich denke an dich. Sehr sogar. Ich vermisse dich und unsere gemeinsame Zeit mehr, als Worte manchmal sagen können", schrieb er. Zum Schluss machte er ihr eine besondere Liebeserklärung: "Du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Dass Henning sich trotz des aktuellen Zerwürfnisses mit Anne zu diesem herzlichen Gruß entschieden hat, überrascht angesichts der Umstände. Denn derzeit streiten sich die beiden Ex-Partner öffentlich im Netz – und zwar um ihre gemeinsame Tochter Juna. Miley hingegen ist Annes ältere Tochter aus einer anderen Beziehung. Während seiner Beziehung mit der Influencerin hatte Henning viele Jahre lang auch für Miley eine Vaterfigur dargestellt und sich intensiv um sie gekümmert. Anne Wünsche ist Mutter von insgesamt drei Kindern.

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Instagram / henningmerten Henning Merten trägt Miley Wünsche, Tochter seiner Ex Anne Wünsche, auf den Schultern.

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ActionPress, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche

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miley.viral Miley Merten (12) und ihre Mutter, Influencerin Anne Wünsche, im Juni 2026