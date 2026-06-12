Peter Dinklage und Kit erinnern sich an ihre erste GoT-Szene

Peter Dinklage (57) und Kit Harington (39) haben sich nach sieben Jahren zum ersten Mal wiedergesehen – und das Treffen hatte es in sich. Im Rahmen von Variety's "Actors on Actors" kamen die beiden Game of Thrones-Stars zusammen und blickten auf ihre gemeinsame Zeit in Westeros zurück. Dabei enthüllte Kit eine persönliche Anekdote: Seine allererste professionelle Szene vor einer Kamera war ausgerechnet mit Peter, und sie verlief alles andere als entspannt. "Meine allererste Szene vor der Kamera war mit dir", erzählte der 39-Jährige dem 56-Jährigen. Dabei habe er sich vorgenommen, bloß möglichst still zu stehen und nur seinen Text aufzusagen. Währenddessen habe er sich gefragt, warum Peter sich so viel bewege.

Dabei gestand Kit, dass ihn Peters lebendiges Spiel damals völlig verwirrte. "In meinem Kopf dachte ich: 'Warum bewegt sich dieser Typ so viel?'", erinnerte er sich lachend. Peter kommentierte das selbstironisch mit "Überspiel" und "Ham-Acting". Kit ergänzte jedoch, dass er damals schlicht noch unerfahren war und Peters natürliche Präsenz vor der Kamera noch nicht einschätzen konnte. "Ich war wie: 'Einfach einfrieren. Wenn du einfrierst, kann nichts schiefgehen'", so der Brite. Peter nahm ihn schmunzelnd in Schutz: "Jon Snow ist ja auch eher ein zurückhaltender, fast eingefrorener Charakter."

Für Kit war "Game of Thrones" in vielerlei Hinsicht wegweisend – nicht nur für seine Karriere, sondern auch für sein Privatleben. Am Set lernte er seine heutige Frau, Schauspielkollegin Rose Leslie (39), kennen. Bei den Disney Upfronts hatte er zuletzt erzählt, wie sehr ihn der Kontakt mit jungen Fans an seinen eigenen Alterungsprozess erinnert – er war gerade 24 Jahre alt, als er mit den Dreharbeiten begann. Eine Fortsetzungsserie rund um seine Figur Jon Snow wird es vorerst nicht geben. Kit selbst hatte das Projekt zuletzt für gescheitert erklärt, HBO soll nun aber neue Möglichkeiten ausloten – unter anderem mit Maisie Williams (29) als Arya Stark in der Hauptrolle.

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Michiel Huisman als Daario Naharis bei "Game of Thrones"

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Getty Images Peter Dinklage, Juni 2022

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Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie bei den Golden Globe Awards