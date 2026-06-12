Kit Harington zieht bei Nacktszenen klare Grenzen

Kit Harington (39) denkt offenbar darüber nach, künftig weniger Nacktszenen zu drehen – und das aus einem ganz bestimmten Grund: seine Kinder. In einem Interview mit dem Magazin Variety, das am 5. Juni veröffentlicht wurde, sprach der britische Schauspieler gemeinsam mit seinem ehemaligen Game of Thrones-Kollegen Peter Dinklage (57) über das Thema. "Ich mache gerade seltsamerweise sehr viele Nacktszenen und Sexszenen", so Kit und weiter: "Je mehr ich es tue, desto mehr denke ich: 'Ich glaube, ich sollte aufhören.' Ich muss anfangen, an meine Kinder zu denken und daran, dass sie sich irgendwann fragen könnten: 'Warum ist Papa eigentlich ständig nackt im Fernsehen zu sehen?'" Seine Gedanken dazu fasst er damit humorvoll, aber durchaus ernsthaft zusammen.

Auch Peter meldete sich in dem Gespräch mit einem Kommentar zu Wort und versuchte, seinen Kollegen zu beruhigen: "Es ist okay. Nacktheit ist gut. Kinder sind zu Hause immer nackt. Wir sehen genug davon. Das wird irgendwann ein Thema für den Therapeuten." Darüber hinaus wies Kit darauf hin, dass seine Kinder ohnehin eines Tages auch "Game of Thrones" sehen würden – eine Serie, in der nicht nur er nackt zu sehen ist, sondern auch seine Ehefrau Rose Leslie (39). "Sie werden mich und ihre Mutter sehen müssen", sagte er. Bereits 2024 hatte er gegenüber E! News erklärt, dass sich seine Kinder bei dem Gedanken wohl "zutiefst unwohl" fühlen werden.

Kit und Rose lernten sich am Set von "Game of Thrones" kennen und heirateten 2018. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2021 zur Welt kam, und eine Tochter, die 2023 geboren wurde. Auch Peter ist Vater: Sein Sohn, der heute acht Jahre alt ist, hat "Game of Thrones" kürzlich gesehen. "Er liebt alles Dunkle. Er schreibt Gruselgeschichten. Er ist ein zukünftiger Stephen King", schwärmte Peter im Variety-Interview von seinem Nachwuchs.

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Getty Images Kit Harington, Schauspieler

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Getty Images Rose Leslie und Kit Harington bei der Paris Fashion Week

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Getty Images Peter Dinklage und seine Frau Erica Schmidt bei den Emmy Awards 2019