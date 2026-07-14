Die neue "Beauty & The Nerd"-Staffel: Das sind die Nerds

ProSieben hat die Nerds der neuen Staffel Beauty & The Nerd bekanntgegeben – und die acht Kandidaten könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf Instagram stellte der Sender Joyn nun die Männer vor, die ab dem 27. August donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn an der Seite der Beautys um den Sieg kämpfen werden. Mit dabei sind Sebastian, Sasha, Ricardo, Patrick, Nam, Danny und Ben – jeder mit seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Stärken und vor allem seinen ganz persönlichen Zielen für die Zeit in der Show.

Die Bandbreite der Kandidaten ist groß: Outdoor-Fan Sebastian war schon als Kind am liebsten in der Natur und erhofft sich durch die Show mehr Selbstbewusstsein und neue Impulse für seinen persönlichen Stil. Sasha will lernen, "über den idiotischsten und peinlichsten Dingen stehen zu können", während Ricardo im Alltag mit Selbstzweifeln kämpft und sich den nötigen Anschub erhofft, seine Komfortzone zu verlassen. Patrick beschreibt sein inneres Dilemma so: "Der Wrestling-Patrick zeigt Stärke, Kampfgeist und Selbstbewusstsein, dagegen ist der Real-Patrick schüchtern, unsicher und weiß nicht, ob er wirklich geliebt wird." Nam hingegen zeigt Gefühle bislang nur beim Schauen von Anime-Serien und möchte künftig "mehr mit dem Herz denken". Danny, der 21 Jahre alte Anime- und Manga-Fan, hat ein besonders konkretes Ziel: "Ich erhoffe mir von 'Beauty & The Nerd', dass ich zukünftig nicht mehr so viele Probleme habe, meine Wohnung zu verlassen." Und dann ist da noch Ben: Der Comic-, Gaming- und Magic-Enthusiast ist IT-ler und hat sein Hobby zum Beruf gemacht – gemeinsam mit seiner Freundin betreibt er einen eigenen Comicbuchladen.

"Beauty & The Nerd" ist ein Unterhaltungsformat, in dem Frauen, die als klassische Beautys gelten, auf Männer treffen, die sich selbst als Nerds bezeichnen. In den vergangenen Staffeln wurden die ungleichen Paare auf die Probe gestellt und lernten voneinander – die Beautys brachten den Nerds gesellschaftliche Fähigkeiten bei, während die Nerds ihr Wissen einbrachten. Das Format läuft seit mehreren Jahren erfolgreich auf ProSieben und hat eine treue Fangemeinde aufgebaut, zu der auch Kevin Schäfer zählt – der Realitystar wäre sogar einer Teilnahme nicht abgeneigt.

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Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben Die Nerds aus "Beauty & The Nerd" Staffel 7

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Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Danny

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Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Nam

Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Patrick

Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Ricardo

Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Sasha

Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Sebastian

Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Thesi

Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Ben