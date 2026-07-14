Ranking enthüllt: So reich sind die "Fifth Harmony"-Stars

Sie galten als eine der erfolgreichsten Girlgroups der 2010er-Jahre – und auch finanziell haben die ehemaligen Mitglieder von Fifth Harmony offenbar einiges zu bieten. Das Portal Celebrity Net Worth hat nun die geschätzten Vermögen aller fünf Frauen der Gruppe miteinander verglichen und in ein Ranking gebracht. Auf der Liste stehen Ally Brooke (33), Dinah Jane, Lauren Jauregui (30), Normani sowie Camila Cabello (29) – alle mit sehr unterschiedlichen Summen auf dem Konto. Seit die Band 2018 auf Eis gelegt wurde, haben die fünf Sängerinnen ihre Karrieren in verschiedene Richtungen gelenkt: Solo-Musik, Schauspiel, TV-Auftritte und Deals mit Unternehmen haben seitdem alle ordentlich beschäftigt.

Fifth Harmony hatte ihren Ursprung in der US-amerikanischen Castingshow "The X Factor USA", wo die Gruppe 2012 gegründet wurde. Während ihrer aktiven Zeit brachte das Quintett drei Studioalben heraus: "Reflection", "7/27" und das selbstbetitelte Album "Fifth Harmony". Mit Songs wie "Worth It", "Work From Home", "Sledgehammer", "All In My Head (Flex)" und "Down" landeten sie zahlreiche Hits und bauten eine riesige Fangemeinde auf, bevor die Gruppe schließlich in eine Pause ging. Mit einem geschätzten Vermögen von 2,6 Millionen Euro stehen Ally Brooke, Dinah Jane und Lauren Jauregui gemeinsam auf dem hinteren Platz. Vor ihnen kommt mit 5,2 Millionen Euro Normani. Sie hat beispielsweise bei Dancing with the Stars teilgenommen und eine Partnerschaft mit Bose. Camila Cabello ist mit geschätzten 22 Millionen Euro der erwartete Platz 1. Sie hatte einen Nummer-eins-Hit mit ihrem Ex Shawn Mendes (27) und ist ebenfalls als Schauspielerin tätig.

Seitdem haben sich die Wege der fünf Frauen deutlich voneinander getrennt. Während Camila Cabello bereits kurz vor der offiziellen Pause ausgestiegen war und eine äußerst erfolgreiche Solokarriere startete, haben auch die anderen Mitglieder ihre jeweiligen Nischen gefunden. Normani etwa konzentriert sich intensiv auf ihre Musik, während Ally Brooke unter anderem an TV-Projekten teilnahm. Dinah Jane und Lauren Jauregui sind ebenfalls als Solokünstlerinnen aktiv. Trotz der gemeinsamen Ausgangsbasis haben sich die individuellen Karrierewege – und damit auch die finanziellen Ergebnisse – der fünf Frauen nach dem Hiatus sehr unterschiedlich entwickelt.

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Jason Merritt / Staff Fifth Harmony während der "People's Choice Awards" 2015

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Getty Images Camila Cabello bei der 5th Annual Día De Muertos Gala in Los Angeles, 30. Oktober 2025

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Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei der Met Gala, September 2021