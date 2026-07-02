Wahrer Bösewicht: Tom Holland heizt "Spider-Man"-Gerüchte an

Noch gut einen Monat vor dem Kinostart heizt Tom Holland (30) die Vorfreude auf Spider-Man: Brand New Day ordentlich an. Im Gespräch mit Global Box Office verriet der Schauspieler, dass der wichtigste Bösewicht des Films bisher noch gar nicht enthüllt wurde. "Es ist weiterhin absolut geheim", so Tom. Damit sorgt ausgerechnet der 30-Jährige für neue Spekulationen – denn Tom ist eigentlich berüchtigt dafür, allzu großzügig mit Spoilern umzugehen. In Deutschland läuft der vierte Solofilm von Peter Parker im Marvel Cinematic Universe ab dem 29. Juli 2026 in den Kinos.

Unter Marvel-Fans brodelt die Gerüchteküche bereits gewaltig. Besonders im Fokus steht Sadie Sink (24), die aus der Erfolgsserie Stranger Things bekannt ist und in "Brand New Day" eine mysteriöse Rolle spielt. Die Trailer deuten darauf hin, dass ihre Figur in direktem Konflikt mit Spider-Man steht – vieles spricht dafür, dass sie die X-Men-Legende Jean Grey verkörpert. Auf Reddit diskutieren die Fans außerdem intensiv über zwei weitere mögliche Schurken: Tombstone, der laut Berichten von Marvin Jones III gespielt wird, sowie Jackal, bürgerlicher Name Miles Warren – ein Wissenschaftler, der sich auf das Klonen spezialisiert und durch die Kreuzung seiner DNA mit der eines Schakals übermenschliche Kräfte erlangt.

"Spider-Man: Brand New Day" verspricht ohnehin schon jetzt, ein außergewöhnliches Kinoerlebnis zu werden. Mit einer erwarteten Laufzeit von 145 bis 150 Minuten zählt der Film zu den längsten Marvel-Produktionen überhaupt und würde damit fast an "Spider-Man: No Way Home" heranreichen. Neben Tom und Sadie ist auch Jon Bernthal (49) als Punisher mit dabei. Für Tom bedeutet der neue Kinocoup eine weitere Etappe in seiner engen Verbindung zur Marvel-Welt. Seit seinem ersten Auftritt als Spider-Man hat der Brite seine Karriere eng mit der Figur von Peter Parker verknüpft und verbringt viel Zeit am Set mit Co-Stars, welche inzwischen zu seinen Freunden zählen.

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Getty Images Tom Holland beim Photocall zur Rom-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel De La Ville, 23. Juni 2026

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Getty Images Sadie Sink bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Los Angeles

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ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"