Schwere Tage bei Prinz Harry: So helfen Archie und Lilibet

In einem seltenen Einblick in sein Familienleben hat Prinz Harry (41) jetzt verraten, wie er mit schwierigen Tagen umgeht – und dabei spielen seine beiden Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) eine ganz besondere Rolle. In dem Podcast "Joe Marler Will See You Now" sprach der Herzog von Sussex offen über den Umgang mit Trauma und persönlichen Tiefpunkten. Dabei wurde deutlich, dass seine Kinder für ihn eine wichtige Stütze sind: "Wenn ein Tag hart ist, werde ich immer meine Kinder ein bisschen fester drücken", sagte Harry gegenüber Podcast-Host Joe Marler.

Im Gespräch war es zunächst Joe, der offen über seine eigene mentale Gesundheit sprach. Der ehemalige Rugby-Spieler erzählte, wie sehr ihm seine Kinder und ihre Widerstandsfähigkeit geholfen hätten – eine Aussage, der Harry vollständig zustimmte. "Die Widerstandsfähigkeit von Kindern ist erstaunlich, und die Art, wie sie das Leben betrachten, ist unglaublich erfrischend", sagte der Royal. Außerdem verrät er an schwierigen Tagen noch eine weitere Aufmunterungsstrategie: "Mein Hund bringt mich zum Lachen, meine Kinder bringen mich zum Lachen, und wenn ich lachen muss, schaue ich mir wahrscheinlich etwas richtig Lustiges im Fernsehen an", so Harry bei einem Besuch beim Scotty's Little Soldiers Sommerfestival auf Maxstoke Castle in Warwickshire, wo er ähnliche Worte fand.

Der Podcast-Auftritt fiel in eine Woche, in der Harry für die Einjahres-Vorschau auf die Invictus Games nach Großbritannien gereist war – die Spiele finden kommendes Jahr in Birmingham statt. Zu dem Anlass reiste auch seine Frau Herzogin Meghan (44) gemeinsam mit Archie und Lilibet mit nach England. Neben den offiziellen Terminen stand auch ein Familientreffen auf dem Programm: Im Gloucestershire-Anwesen Highgrove House traf Harry seinen Vater König Charles III. (77) sowie Königin Camilla (78).

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images Prinz Harry nimmt an einer Goat-Yoga-Stunde beim Scotty’s Summer Festival auf Schloss Maxstoke teil