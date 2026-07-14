Probleme: Selena Gomez' Mutter wehrt sich nach Fan-Kritik

Ein Foto, ein Scherz – und plötzlich ganz viel Aufregung: Mandy Teefey (50) hat auf Instagram ein Bild von sich und ihren Töchtern Selena Gomez (33) und der 13-jährigen Gracie Elliot Teefey gepostet und damit ungewollt für Diskussionen gesorgt. Dazu schrieb sie: "Meine größten Errungenschaften, ob sie mich lieben oder nicht. Sie sind das Coolste. Ich hoffe, dass sie eines Tages sehen werden, was für eine Badass ich bin, und mich genauso lieben, wie ich sie liebe. Ich bin einfach Mama. Die niemals aufgibt, wenn sie mich in den Mülleimer werfen." Gemeint war das als liebevoller Spaß über den klassischen "uncoole Mama"-Vibe – doch einige Fans nahmen Mandys Worte bitter ernst.

Unter dem Beitrag meldete sich prompt ein empörter Fan zu Wort: "WTF, Mandy. Wenn du Probleme mit ihnen hast, solltest du das nicht in sozialen Medien posten." Doch die Wondermind-Mitgründerin ließ das nicht auf sich sitzen und stellte klar: "Mädchen. Das ist ein [typischer] Witz über die uncoole Mama. Beruhig dich. Lol." Für Mandy ist Kritik an ihrer Beziehung zu Selena allerdings nichts Neues. Auch rund um Selenas Hochzeit mit Benny Blanco (38) im September 2025 kursierten Gerüchte, sie sei beleidigt gewesen, ihre Tochter nicht zum Altar geführt zu haben. Dem widersprach die Mutter der beiden Mädchen entschieden und erklärte gegenüber einem Medienbericht: "Das ist lächerlich! Es war so herzerwärmend, ihn sie den Gang entlangführen zu sehen!" – gemeint war Selenas Großvater, der die Braut zum Altar begleitete.

Mandy ist Selenas Mutter aus ihrer Beziehung mit Rick Gomez, während Gracie aus ihrer Ehe mit Brian Teefey stammt. Die Beziehung zwischen Mandy und ihrer berühmten Tochter stand über die Jahre immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Selena selbst sprach in der Vergangenheit offen darüber, wie wichtig ihr die Familie ist – und auch Mandy betonte in ihrem Post noch einmal, wie bedingungslos ihre Liebe zu ihren Töchtern ist: "Egal, was passiert, ich halte euch den Rücken frei."

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Getty Images Selena Gomez mit Mutter Mandy Teefey, 2012

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Getty Images Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles 2025

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Selena Gomez und Mandy Teefey bei der Premiere von "13 Reasons Why"