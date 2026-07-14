James Franco will Alien auf seiner Überwachungskamera sehen

Seit Wochen sorgt James Franco (48) mit rätselhaften TikTok-Videos für Aufsehen – und jetzt hat der Schauspieler endlich das geliefert, worauf seine Follower gewartet haben: Überwachungsaufnahmen eines angeblichen Außerirdischen, der sein Haus heimgesucht haben soll. Auf den schwarz-weißen Aufnahmen ist ein seltsames Wesen zu sehen, das durch Büsche streift, durch Fenster in sein Zuhause späht und aus einer Garage in seinem Garten auftaucht. "Ihr wolltet es. Hier ist es. Ich liefere", sagte der 48-Jährige vor seinem Laptop stehend, als er das Video seinen Fans präsentierte. Die Kreatur erinnert mit ihrem großen, runden Kopf und den hervorstehenden Augen stark an klassische Hollywood-Darstellungen von Aliens.

Doch nicht alle Zuschauer sind überzeugt. "Stopp", kommentierte Reality-TV-Star Nicole "Snooki" Polizzi kurz und knapp. Andere Fans zweifelten ebenfalls: "Vergessen wir alle, dass er ein professioneller Schauspieler ist?", schrieb ein Nutzer. Ein weiterer fragte: "Ist das für einen Film oder echtes Material?" Auch die Theorie, das Ganze sei eine Werbeaktion für Francos kommendes Filmprojekt "Love Meets in the Sunshine", tauchte in den Kommentaren auf – schließlich hatte sein Account zwischenzeitlich nur der offiziellen Seite dieses Films sowie dem Profil von Regisseur Christian Guiton gefolgt. Guiton selbst wies die Spekulation jedoch auf TikTok zurück: "Es ist kein Science-Fiction-Film. Es ist kein Verschwörungsfilm. Wenn ich 'Sunshine' bewerben würde, wäre das nicht so."

Franco war nach Missbrauchsvorwürfen mehrerer Frauen aus dem Jahr 2019 weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Fünf Studentinnen seiner Filmschule Studio 4 hatten ihn des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt und ihn verklagt. Franco stritt die Vorwürfe nicht vollständig ab und räumte in einem Interview im Podcast "The Jess Cagle Podcast with Julia Cunningham" ein: "Im Laufe meines Unterrichtens habe ich mit Studentinnen geschlafen, und das war falsch." Der Vergleich in dem Rechtsstreit wurde außergerichtlich beigelegt. Seitdem arbeitet James an einem Neustart – zuletzt besuchte er mit seiner Freundin Izabel Pakzad die Filmfestspiele in Cannes.

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Getty Images James Franco, Oktober 2024

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Imago James Franco und Izabel Pakzad bei der Eröffnungsgala beim 79. Festival de Cannes

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Getty Images James Franco und Izabel Pakzad