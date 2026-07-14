Sarah Michelle Gellar ehrt Shannen Doherty am 2. Todestag

Genau zwei Jahre nach dem Tod von Shannen Doherty (†53) hat ihre langjährige Freundin Sarah Michelle Gellar (49) auf Instagram eine bewegende Hommage geteilt. Die Schauspielerin postete nostalgische Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen sie gemeinsam mit Shannen und der Stylistin Deborah Waknin-Harwin zu sehen ist. In dem fröhlichen Schnappschuss posieren die drei Frauen mit erhobenen Armen und breitem Grinsen. "Irgendetwas sagt mir, dass du und @dewakinstylist heute so ausschaut", schrieb Sarah in der Bildunterschrift – adressiert an Shannens Instagram-Account @theshando, der bis heute existiert.

Der Beitrag erinnert gleichzeitig an Deborah Waknin-Harwin, die eine der engsten Vertrauten von Shannen war und selbst im März 2020 an Krebs starb. Shannen folgte ihr vier Jahre später: Am 13. Juli 2024 starb die "Beverly Hills 90210"-Darstellerin im Alter von 53 Jahren, umgeben von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie. Bereits im März 2015 war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden, zuletzt kämpfte sie gegen eine Erkrankung im Stadium 4. Gegenüber dem Magazin People hatte sie im November 2023 offen über ihren Lebenswillen gesprochen: "Ich bin nicht fertig mit dem Leben. Ich bin nicht fertig mit der Liebe. Ich bin nicht fertig damit, Dinge zum Besseren zu verändern. Ich bin einfach nicht fertig."

Die Freundschaft zwischen Sarah und Shannen reichte rund drei Jahrzehnte zurück. Kennengelernt hatten sie sich in ihren Zwanzigern, als beide mit erfolgreichen Fernsehserien im Rampenlicht standen. In einem Coverstory-Interview mit People aus dem März 2026 blickte Sarah auf diese besondere Zeit zurück. Jemand habe ihr einmal gesagt, sie hätten "das Leben in vollen Zügen genossen" – und sie stimmte zu: "Wir haben die Zeit, die wir hatten, nicht verschwendet. Und wenn sie sagte: 'Hey, ich habe eine Idee für ein verrücktes Abenteuer.' Dann sagte ich: 'Okay, lass es uns angehen.'" Sarah betonte, dass sie sich bewusst darum bemüht haben, nichts bereuen zu wollen – und dass ihnen das, wie sie findet, gemeinsam gelungen sei.

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Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar, Shannen Doherty und Deborah Waknin-Harwin Instagram 2026

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sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty, Schauspielerinnen

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Getty Images Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty, Schauspielerinnen