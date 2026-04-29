Erfolgreicher Kampf: Sam Neills Körper ist frei von Krebs

Sam Neill (78) sorgt mit einer bewegenden Gesundheitsneuigkeit für Erleichterung bei seinen Fans. Der Jurassic Park-Liebling verrät jetzt im Interview mit dem australischen Sender 7NEWS, dass in seinem Körper aktuell kein Krebs mehr nachweisbar ist. Der Schauspieler aus Neuseeland hatte zuvor jahrelang gegen eine besondere Form von Lymphdrüsenkrebs gekämpft und war mit Chemotherapie behandelt worden, doch diese sprach irgendwann nicht mehr an. Glücklicherweise stieß der Hollywoodstar auf eine revolutionäre Behandlung, die alles veränderte und ihm nun einen völlig neuen Ausblick auf sein Leben und seine Karriere gibt.

Sam erzählt, dass er rund fünf Jahre lang mit einem speziellen Lymphom lebte und die Chemotherapie zwar anstrengend, aber lebensverlängernd war – bis sie plötzlich keine Wirkung mehr zeigte. "Ich war ratlos, und es sah so aus, als wäre ich auf dem Weg nach draußen, was nicht ideal war", schildert der Schauspieler seine schwierige Phase. Hoffnung brachte ihm schließlich eine CAR-T-Zelltherapie, eine moderne Immuntherapie, bei der die eigenen Blutzellen genetisch verändert werden, um die Krebszellen gezielt anzugreifen. "Ich habe gerade einen Scan hinter mir, und in meinem Körper ist kein Krebs. Das ist eine außergewöhnliche Sache", freut sich Sam in dem Interview. Sein behandelnder Hämatologe Miles Prince erklärt, man "turbobooste" dabei die Zellen, damit sie die Krebsform endlich erkennen und zerstören können. Für Sam ist diese Medizin "Wissenschaft vom Feinsten" – und sie motiviert ihn sogar zu einem klaren Versprechen: "Es ist Zeit, dass ich wieder einen Film drehe."

Sam war 2022 ein angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom diagnostiziert worden, eine seltene Form von Blutkrebs. Schon damals entschied sich der Filmstar, sich nicht komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, sondern weiterzuarbeiten und trotz belastender Behandlungen an Sets zu stehen. Gleichzeitig betonte der Darsteller immer wieder, wie sehr ihn die Krankheit für die kleinen Dinge im Alltag sensibilisiert hat und wie dankbar er für jeden Tag ist, den er mit nahestehenden Menschen verbringen kann. In der Vergangenheit sprach Sam offen darüber, dass die schweren Momente seiner Therapie die schönen Augenblicke umso deutlicher hervorgehoben hätten und er seine engen Freundschaften und vertrauten Weggefährten nun noch mehr schätzt.

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Getty Images Sam Neill bei den AACTA Awards 2025

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler