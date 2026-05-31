Sarah Michelle Gellar verkauft ihr Luxusnest in Brentwood

Sarah Michelle Gellar (49) und Freddie Prinze Junior (50) trennen sich laut Foxnews von ihrem luxuriösen Familiennest in Brentwood: Das Schauspielerpaar hat seine Villa im schicken Los-Angeles-Stadtteil für satte 10,5 Millionen Dollar [ca. 9 Millionen Euro] auf den Markt gebracht. Die 2006 erbaute Residenz soll mit über 680 Quadratmetern Wohnfläche neue Besitzer finden – ein echter Hollywood-Traum mit viel Platz, der nun einem frischen Kapitel in ihrem Leben weichen könnte.

Die imposante Villa verfügt über fünf Schlafzimmer und sechs Badezimmer, dazu großzügige Gemeinschaftsräume mit nahtlosem Übergang nach draußen. Herzstück ist eine große Hobbyküche mit Frühstücksecke, dazu kommen Esszimmer und ein heller Wohnbereich. Ein eigenes Büro ist ebenfalls vorhanden, außerdem ein zusätzlicher Raum, den Sarah und Freddie als Spielzimmer für ihre Kinder nutzen. Draußen wartet ein aufwendig angelegter Garten mit einem Pool im Resort-Stil, einer Außenküche und mehreren Lounge-Zonen – perfekt für lange Sommerabende in Kalifornien.

Eine Ehekrise scheint aber nicht der Grund für den Verkauf zu sein. Vor zwei Monaten schwärmte Sarah im Magazin People nämlich noch ganz offen davon, wie die Liebe mit Freddie seit Jahren hält. "Ich sage immer, ich bin zwei Personen: Ich bin Sarah Michelle Gellar und ich bin Sarah Prinze", erklärte sie. Und sie machte klar, wie strikt sie zwischen Öffentlichkeit und Privatleben trennte: Sie und Freddie führten "ein ruhigeres und privateres Leben" abseits des Rampenlichts. Auch Humor gehörte bei den beiden offenbar fest dazu. Sarah witzelte über ihr Ehe-Rezept: "Ein Schlafzimmer, zwei Badezimmer."

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Getty Images Sarah Michelle Gellar bei "Ready Or Not 2: Here I Come" während des SXSW 2026 in Austin, Texas

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Getty Images Sarah Michelle Gellar mit ihrem Ehemann Freddie Prinze Junior, Januar 2023

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Getty Images Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar, Oktober 2024