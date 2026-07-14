Stallone erlaubt sich fiesen Bruder-Streich zum 80. Ehrentag

Zu seinem 80. Geburtstag hat sich Sylvester Stallone (80) einen derben Bruder-Streich erlaubt. Der Schauspieler feierte seinen runden Ehrentag, den er am 6. Juli begangen hatte, mit seiner Familie in East Hampton, New York. Sein Bruder Frank Stallone teilte anschließend ein Video auf Instagram, das die beiden am Tisch zeigt. Während Frank gerade in die Kamera sprach und erzählte, wie schön das Fest gewesen sei, nuckelte Sylvester heimlich an seinem Daumen – um ihn dann an den Kopf seines Bruders zu halten. Frank bemerkte es, und als der feuchte Finger in seinem Ohr landete, schrie er auf. Jemand außerhalb der Kamera kommentierte das Ganze als "Wet Willy" – also einen nassen Finger ins Ohr. Die Reaktionen der Fans im Netz ließen nicht lange auf sich warten: Viele feierten den Streich und die ausgelassene Stimmung zwischen den Brüdern.

Frank, der zu dem Zeitpunkt 75 Jahre alt war, schrieb in der Bildunterschrift des Videos: "Der Abschluss meines Aufenthalts in East Hampton, wo die ganze Familie den Geburtstag meines Bruders gefeiert hat." Sylvester selbst kommentierte das gemeinsame Erlebnis mit den Worten: "Danke, es waren großartige 80 Jahre. Peace out. Und hol dir diesen Schleim aus deinem Ohr." Als Frank wissen wollte, was sein Bruder ihm denn da ins Ohr gesteckt habe, antwortete Sylvester nur trocken: "Das ist Bruderzeug."

Frank und Sylvester verbindet eine enge, von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehung. Frank ist Musiker und hat im Laufe der Jahre immer wieder zu den Projekten seines Bruders beigetragen – unter anderem schrieb er Songs für den Soundtrack zu "Staying Alive" und trat als Troubadour in den ersten drei "Rocky"-Filmen auf. Sylvester sagte einst über seinen Bruder: "Frank war der erste ernsthafte Künstler in der Familie. Ich bin in seine Fußstapfen getreten." Zuletzt war Frank im Jahr 2023 in der Netflix-Dokumentation "Sly" zu sehen, die das Leben und die Karriere von Sylvester beleuchtet – der selbst seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Actionstars Hollywoods zählt und mit "Rocky" den Durchbruch schaffte.

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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Getty Images Frank Stallone 2018

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler