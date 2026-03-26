"Ready or Not 2"-Besetzung flieht wegen Feuer aus Hotel

Sarah Michelle Gellar (48), Elijah Wood (45) und Kathryn Newton (29) haben am Mittwoch in Paris eine unerwartete Unterbrechung ihrer Pressearbeit erlebt. Die Schauspieler befanden sich für ihren neuen Horrorfilm "Ready or Not 2" im noblen Le Bristol Hotel, um Interviews zu geben, als plötzlich um elf Uhr vormittags die Feueralarme losgingen. In der Küche des Luxushotels war ein Brand ausgebrochen, der eine sofortige Evakuierung des gesamten Gebäudes zur Folge hatte. Rund vierhundert Menschen mussten das Hotel verlassen, während mehrere Einsatzteams der Feuerwehr zum Ort des Geschehens eilten. Bei dem Vorfall wurden drei Personen verletzt und vor Ort behandelt, wie TMZ berichtet.

Ein Sprecher des Hotels teilte gegenüber der Daily Mail mit, dass das Feuer vollständig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Gäste und Mitarbeiter, die vorsorglich evakuiert worden waren, kehrten nach und nach unter sicheren Bedingungen ins Hotel zurück. Das Le Bristol, dessen Übernachtung bis zu 2.000 Euro pro Nacht kostet, öffnete mit Ausnahme seines Restaurants wieder für Gäste. "Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat oberste Priorität", ließ das Hotel verlauten. Nur wenige Stunden nach der Evakuierung postete Kathryn bereits wieder Schnappschüsse auf Instagram, die offenbar aus dem Inneren des Hotels stammten.

"Ready or Not 2" ist die Fortsetzung des Originals von 2019. In dem Comedy-Thriller spielt Sarah die Rolle der Ursula aus der Danforth-Familie, einer mächtigen Familie, die um noch mehr Kontrolle und Einfluss kämpft. Die Schauspielerin stand zuletzt in den Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass das geplante Reboot von Buffy – Im Bann der Dämonen bei Hulu gestrichen wurde. Sarah hatte die Titelrolle der Vampirjägerin in der Originalserie von 1997 bis 2003 über sieben Staffeln gespielt und sollte auch im Reboot wieder als Buffy Summers zu sehen sein.

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Getty Images Kathryn Newton, Elijah Wood und Sarah Michelle Gellar bei einer Sneak-Preview zu "Ready or Not 2: Here I Come" in New York City

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Getty Images Kathryn Newton im Februar 2024

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Getty Images / Hulton Archive Sarah Michelle Gellar als Buffy