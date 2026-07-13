Trotz Charles' Wiedersehen mit Harry: Royaler Riss bleibt

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben ihren Sohn Prinz Harry (41) gemeinsam mit dessen Frau Meghan und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf dem Landsitz Highgrove House empfangen. Das bestätigte der Buckingham Palace am Freitag. Für Charles war es nach vier Jahren das erste Wiedersehen mit seinen Enkelkindern – eine Begegnung, die nun auch die Reaktion seines älteren Sohnes Prinz William (44) in den Fokus rückt. Laut Royal-Expertin Kinsey Schofield zieht William dabei eine klare Trennlinie: Verständnis für den Schritt seines Vaters, aber keine Bereitschaft, selbst auf Harry zuzugehen. Gegenüber Page Six erklärte Schofield: "Prinz William versteht wahrscheinlich, warum sein Vater es getan hat, auch wenn er es selbst nicht getan hätte."

Während Harry und Charles zusammentrafen, machte William am selben Tag in London eigene öffentliche Auftritte – und das nur wenige Kilometer entfernt. Der königliche Prioritätenunterschied der beiden Brüder zeigt sich laut Schofield auch in ihrer jeweiligen Sichtweise auf die Situation: "In seinen Augen war die Frage nie, ob Harry Familie ist – sondern ob Harry vertrauenswürdig ist", so die Expertin. "Ein Nachmittag in Highgrove beantwortet diese Frage nicht. König Charles kann sich auf sein Vermächtnis konzentrieren. Prinz William muss an die Beständigkeit denken." Ein Treffen allein löse nichts, betonte sie: "Vertrauen wiederherzustellen ist außerordentlich schwierig."

Die Entfremdung zwischen den Brüdern ist seit Jahren öffentlich. Harry hatte in seinen 2023 erschienenen Memoiren "Spare" offen über den Konflikt gesprochen und dabei schwere Vorwürfe gegen William erhoben – darunter die Behauptung, sein Bruder habe ihn bei einem Streit körperlich angegangen. Harry und Meghan hatten sich 2020 aus ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben seitdem mit ihren Kindern in Montecito in Kalifornien. Beim aktuellen Besuch in Großbritannien war Harry zunächst allein eingereist, da ihm staatlich finanzierter Personenschutz verwehrt worden war, bevor Meghan und die Kinder nachfolgten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinz William

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026

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Getty Images König Charles III. trifft Soldaten des Royal Tank Regiment beim Families’ Day im Tank Museum in Bovington, Dorset