Prinz Harrys süße Tradition zum Gedenken an Prinzessin Diana

Mit einem Stück Kuchen hält Prinz Harry (41) die Erinnerung an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (†36) lebendig. Auf dem Scotty's Summer Festival auf Maxstoke Castle in Warwickshire verriet er jetzt, wie er gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle (44) und seinen beiden Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), den Geburtstag der 1997 verstorbenen Prinzessin feiert. "Ja, wir machen Zitronen-Drizzle-Kuchen", erzählte er laut Page Six bei dem Charity-Auftritt, der gleichzeitig sein letzter öffentlicher Termin bei seinem aktuellen Großbritannien-Besuch war, bei dem er unter anderem beim Yoga mit Ziegen überzeugte.

Für Harry hat diese Tradition eine tiefere Bedeutung, die weit über den Genuss einer Süßigkeit hinausgeht. "Ich finde, Traditionen sind wirklich, wirklich wichtig", betonte er dem Blatt zufolge gegenüber den Anwesenden und ergänzte: "Besonders wenn sie süß sind." Dianas Geburtstag fällt auf den 1. Juli – der diesjährige liegt damit nur wenige Tage zurück.

Diana nimmt in Harrys Leben bis heute einen großen Platz ein. In Interviews und in seinem Buch "Reserve" sprach er immer wieder offen über den Schmerz, den ihr früher Tod bei ihm hinterlassen hat. In seinem Vorwort zum Kinderbuch "Hospital by the Hill", das der Autor Chris Connaughton für Kinder verfasste, die während der Corona-Pandemie ein Elternteil verloren haben, schrieb Harry: "Als ich ein kleiner Junge war, habe ich meine Mama verloren. Damals wollte ich es nicht glauben oder akzeptieren, und es hat ein riesiges Loch in mir hinterlassen." Zugleich betonte er dort, dass Liebe und Erinnerungen bleiben. Diese Botschaft gibt der zweifache Vater nun offenbar auch Archie und Lilibet mit auf den Weg – mit Geschichten über ihre Oma Diana und einem selbst gebackenen Zitronenkuchen, der ihren Ehrentag jedes Jahr besonders macht.

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Collage: Getty/Getty Prinzessin Diana und Prinz Harry

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Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern