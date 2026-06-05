Mette-Marit: Victoria und Prinz Daniel sind tief betroffen

Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) und ihr Ehemann Prinz Daniel (52) machen sich große Sorgen um Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52). Wie der schwedische Hof am Freitag, dem 5. Juni, mitteilte, steht die norwegische Thronfolgerin wegen ihrer lebensbedrohlichen chronischen Lungenerkrankung nun auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die Nachricht trifft die befreundeten Königshäuser mitten in der Vorbereitung auf die Feier der Goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares in Stockholm, zu der Mette-Marits Mann Kronprinz Haakon (52) ursprünglich anreisen sollte. Gegenüber der Zeitung Aftonbladet ließ der schwedische Hof mitteilen, wie sehr Victoria und Daniel in diesen Tagen mit Mette-Marit und Haakon fühlen: "Sie sind natürlich besorgt."

Die enge Verbundenheit der beiden Paare schwingt auch in der vorsichtigen Stellungnahme des Hofes mit. Über Kommunikationschefin Margareta Thorgren ließ das Kronprinzessinnenpaar ausrichten: "Die Familien stehen sich nahe, und die Königsfamilie hofft, dass alles gut ausgeht." Der Gesundheitszustand der norwegischen Kronprinzessin gilt als sehr ernst, weshalb Haakon seine Reise nach Stockholm zur Goldhochzeit von König Carl Gustaf (80) und Königin Silvia (82) am 13. Juni absagt und in Norwegen an der Seite seiner Frau bleibt. Für Victoria und Daniel ist klar, dass in dieser Ausnahmesituation die persönliche Nähe zu den norwegischen Freunden wichtiger ist als jedes royale Protokoll.

Die Sorge um Mette-Marit hatte sich in den vergangenen Tagen zugespitzt, nachdem der norwegische Hof bekannt gegeben hatte, dass die 52-Jährige wegen ihrer chronischen Lungenerkrankung auf eine Transplantation vorbereitet wird und sich nun voll auf die Behandlung konzentriert. Öffentliche Termine wurden dafür auf unbestimmte Zeit gestrichen, damit sich die dreifache Mutter körperlich und seelisch schonen kann. Zwischen den skandinavischen Königshäusern besteht seit Jahren ein vertrauensvolles Verhältnis, besonders Victoria und Mette-Marit gelten als freundschaftlich verbunden und treten bei Familienfeiern und offiziellen Anlässen häufig Seite an Seite auf. Die schwedische Thronfolgerin, Daniel, Haakon und Mette-Marit haben in der Vergangenheit auch immer wieder private Zeit miteinander verbracht.

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Getty Images Prinzessin Victoria und Kronprinzessin Mette-Marit im Mai 2022

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Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim norwegischen Nationalfeiertag am königlichen Schloss in Oslo, 17. Mai 2026

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