Notruf enthüllt: Das steckt hinter Kim Scotts Zusammenbruch

Eminems (53) Ex-Frau Kim Scott Mathers (51) soll einem Notrufmitschnitt zufolge versucht haben, Suizid zu begehen, bevor sie am vergangenen Samstag in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Michigan gebracht wurde. In dem Einsatzmitschnitt, der TMZ vorliegt, geben die Leitstellenmitarbeiter die Aussage des Anrufers wieder: Sie weisen die Rettungskräfte zu einem Haus in Chesterfield und sprechen von einem "Suizidversuch". Kurz darauf rücken Polizei und Sanitäter zu Kims Adresse aus, um der vierfachen Mutter zur Hilfe zu eilen und sie medizinisch zu versorgen. Ob es sich tatsächlich um einen Suizidversuch handelte, ist bisher nicht offiziell bestätigt.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Einsatzkräfte an diesem Abend wegen eines medizinischen Notfalls zu Kims Haus gerufen wurden und sie auf einer Trage aus dem Gebäude in einen Rettungswagen gebracht wurde. Zu diesem Zeitpunkt soll sie Medienberichten zufolge wieder ansprechbar gewesen sein. Nun gibt der Notrufmitschnitt einen genaueren Einblick in die dramatischen Minuten vor der Einlieferung ins Krankenhaus und legt nahe, dass es sich um einen Suizidversuch gehandelt haben soll. Ob sie in der Klinik noch operiert oder auf einer Intensivstation überwacht wurde, ist bisher nicht öffentlich bekannt.

Kim Scott und Eminem waren zweimal verheiratet, beide Ehen endeten mit einer Scheidung. Die frühere Partnerin des Rappers, mit dem sie Tochter Hailie großzieht, stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. In Chesterfield geriet sie zudem bereits mit dem Gesetz in Konflikt, als sie im Mai wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen wurde, nachdem sie mit ihrem Wagen in ein geparktes Auto gefahren sein soll.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Bill Pugliano / Freier Fotograf / Getty Images Kim Scott bei einem Gerichtstermin 2007

Getty Images Eminem im Januar 2020